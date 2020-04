Paraná prevê queda de R$ 2,1 bilhões na receita de 2021

Curitiba – O governo do Estado encaminhou nessa quarta-feira (15) para a Assembleia Legislativa a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2021 do Paraná. A peça prevê uma arrecadação total de R$ 47,7 bilhões. O valor é 3,1% maior do que o orçamento estimado para 2020, de R$ 46,2 bilhões.

Contudo, a previsão para este ano não vai se confirmar. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, explicou que o Paraná já sente os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus que assola o mundo. Segundo ele, o Estado trabalha com uma queda de receita de até R$ 3 bilhões em 2020.

E o desempenho da economia neste ano também impactará em 2021. A LDO estima uma queda de R$ 2,1 bilhões na receita tributária, passando de R$ 38,9 bilhões para R$ 36,8 bilhões. “A LDO desenha o futuro orçamentário do Estado. Após uma grande análise, ancorada na queda de arrecadação, chegamos a um número prudente”, afirmou Guto Silva durante o ato de entrega da peça ao presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano.

“A ruptura no orçamento é significativa, por isso estamos todos fazendo o dever de casa, revendo despesas e custeio. E esperando por um socorro do governo federal”, acrescentou.

Concursos

Guto Silva garantiu, contudo, que o governo do Estado manterá o cronograma de contratações, com a conclusão dos concursos em andamento. A Polícia Civil do Paraná vai contratar 400 novos servidores, sendo 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas.

Outras 2,4 mil vagas são destinadas para a incorporação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. “Segurança, saúde e educação não podem parar. Trabalhamos no sentido de garantir o bem-estar do paranaense”.

Trâmite

A Assembleia tem até o encerramento do semestre legislativo, em julho, para apreciar e votar o projeto. “A LDO é que vai nortear as ações administrativas do governo. Sabemos da queda na economia e estamos juntos pensando em ações que possam socorrer a população do Estado”, ressaltou Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa.