A dupla Otávio Enz e Allan Enz, de Apucarana, ficou em quarto lugar na categoria Production T2 durante o prólogo do 27º Rali dos Sertões, realizado sábado, em circuito indoor localizado na Praça do Papa em Campo Grande (MS). Pai e filho estão confiantes para a 27ª edição do maior Rali das Américas.