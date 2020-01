Paraná fecha com mais dois reforços para a temporada

Curitiba – A diretoria do Paraná Clube fechou, ontem (13), com mais dois reforços para 2020 e agora soma agora nove contratações para a temporada. As novidades são o volante Kaio, 24, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Hulk, 20, do Atlético-MG. Eles chegam por empréstimo com os salários pagos pelos clubes de origem.

Além deles, as caras novas no elenco são o zagueiro Thales (Internacional), o lateral-direito Paulo Henrique (Tubarão), o volante Kazu (Flamengo), os meias Dudu Feitoza (Vasco) e Michel (Cruzeiro), e os atacantes Gustavo Mosquito (Corinthians) e Marcelo (Cruzeiro). Agora, o técnico Allan Aal conta com 25 atletas, sendo sete da base.

O Paraná Clube estreará em 2020 no domingo (19), às 16h, contra o Rio Branco em Paranaguá, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense.