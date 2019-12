Paraná encerra o Endurance Brasil

Com a realização da Prova 6 Horas de Curitiba, o Paraná encerra neste sábado o Endurance Brasil. A oitava e última etapa terá largada às 10h no Autódromo Internacional de Curitiba, situado em Pinhais, região metropolitana da capital paranaense, com disputas nas categorias P1, GT3, GT3 Light, GT4, P2, P3 e P4. A festividade de pódio, consagrando os vencedores da prova e os campeões da temporada, está prevista para as 16h15.

Os curitibanos Jair Bana e Carlos Eduardo “Duda” Bana (Bana Pneus) vão participar da prova na categoria P2. Jair e Duda Bana (pai e filho) esperam um bom resultado na etapa de encerramento da temporada, pois, correndo em “casa”, têm boas chances de surpreender e vencer na sua categoria. Na categoria P2, incluem potentes protótipos, que prometem fazer boas disputas pela vitória.

Entre os favoritos estão o Sigma nº 04, de Jindra Kraucher e Felipe Bertual, o MCR Tubarão nº 32 de Mauro Kern e Paulo Souza, o Geebee nº 25 de Ney Faustini, o Protótipo KTT nº 37 de Stuart Turvey e Thiago Riberi, e o Protótipo Predador nº 35 de Jair e Duda Bana.

O Protótipo Predador de Jair e Duda Bana é equipado com motor Audi de 4 cilindros turbo, que desenvolve 300 cv de potência, câmbio sequencial Hewland e pneus Pirelli de F-3. A dupla tem em seu currículo três vitórias na Geral nas 500 Milhas de Londrina (2001, 2010 e 2017). “Depois da vitória em Campo Grande, nosso carro foi totalmente revisado e está pronto para mais este desafio. Todos os detalhes necessários para a corrida já estão acertados e vamos para a etapa de encerramento da Endurance Brasil, em busca da vitória”, disse Jair Bana. “O Protótipo Predador é um dos mais rápidos da categoria P2 e tem chance de ficar entre os primeiros na Geral em Pinhais. Vamos buscar o acerto ideal para a pista do Autódromo de Curitiba nos treinos livres, visando uma boa posição de largada, para tentar surpreender na prova e vencer em “casa” na nossa categoria, encerrando a temporada no lugar mais alto do pódio”, concluiu Duda Bana (Bana Pneus).

Classificação do Endurance Brasil

Categoria Força Livre Geral

Pos. Pilotos Categoria/Carro Pontos

1º) Nilson Ribeiro/José Ribeiro P1 – AJR 660

2º) Xandy Negrão/Xandinho Negrão GT3 – Mercedes AMG 630

3º) Pedro Queirolo/David Muffato P1 – AJR 600

4º) Marcel Visconde/Ricardo Maurício GT3 – Porsche 911 570

5º) Chico Longo GT3 – Ferrari 488 470

6º) Guilherme Figueiroa/Júlio Campos GT3 – Mercedes AMG 455

7º) Wagner Ebrahim/Pedro Aguiar/Fábio Ebrahim P1 – Ginetta G57 395

Pedro Ferro

Com pouco mais de dois anos de experiência no kartismo e participação nos principais campeonatos nacionais, o paulista Pedro Ferro (Shutt/Connect Parts) já busca seu espaço no automobilismo internacional. Contando com os importantes ensinamentos que obteve na categoria de base, o piloto trabalha para competir na Fórmula 4 Francesa em 2020. “Tive muitos ensinamentos no kartismo, a primeira escola de todos os pilotos. E a F4 Francesa é, efetivamente, uma categoria bastante significativa para quem quer seguir carreira no automobilismo internacional”, completa o piloto, que recentemente participou de testes da categoria na França. A primeira etapa será no dia 12 de abril, em Nogaro.

Sprint Race

É hora de decisão! Os pilotos mais rápidos da oitava edição voltam à pista para definir quem será o vencedor da Sprint Race e o cenário é o Autódromo de Interlagos. Após oito etapas e 16 corridas disputadas, o campeonato está em aberto com 75 pontos. Na nona etapa serão computados 25 pontos para classificação, 25 na primeira corrida e 25 pontos na corrida que encerra a temporada 2019 neste sábado.

500 Km

O fim de semana será de corridas de longa duração. Além das 6 Horas de Curitiba, também será disputada neste sábado os 500 Km de Interlagos. A largada será às 15h.