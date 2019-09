Paraná deve receber quase 1 bi do pré-sal 

A Petrobras anunciou a chegada da plataforma de petróleo, P-67, ancorada na Baía de Guanabara, destinada ao Sistema de Produção do Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.

Foi aprovada terça-feira (3) no Senado a PEC que permite que a União compartilhe com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal por meio de cessão onerosa.

Com a proposta, dos R$ 70 bilhões repassados pela Petrobras ao governo federal, 30% serão divididos entre estados e municípios. As distribuições serão feitas de acordo com critérios dos fundos de participação.

O Paraná deve receber R$ 989 milhões, sendo R$ 250 milhões ao governo estadual e o restante dividido entre os municípios.