Paraná Clube quer usar vitória heroica para embalar no Estadual

Curitiba – Num feito histórico e heroico, o Paraná Clube avançou à terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Bahia de Feira com três gols marcados nos acréscimos depois de estar perdendo por dois a zero, na noite de quarta-feira (26). A Gralha quer usar o feito para embalar no Paranaense, competição na qual apresenta irregularidade.

Vindo de derrota para o lanterna PSTC, ainda que tenha poupado seus titulares em Cornélio Procópio, o time paranista tem apenas uma vitória nas últimas seis rodadas. Com sete pontos, está na sétima posição, empatado com o oitavo colocado Cianorte e sem chance de alcançar o sexto colocado Rio Branco neste domingo (1º), quando receberá o Londrina pela 9ª rodada, às 18h, na Vila Capanema.

Depois deste jogo, restarão apenas mais dois para o término da primeira fase. Ou seja, uma derrota para o Tubarão, aliada a um triunfo do Rio Branco em casa sobre o PSTC, poderá colocar em risco a classificação às quartas de final.

Embalado pela façanha na Copa do Brasil, o Paraná também conta com o fator casa nesta reta final do Paranaense, pois depois do Londrina os comandados do técnico Allan Aal seguirão em casa para receber União, atual penúltimo colocado, no dia 7. Depois, fecharão a primeira fase em Toledo, no dia 15.