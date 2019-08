Paraná Clube desafia Vitória em Salvador

Curitiba – Fora do G4 depois de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, resultados que lhe derrubaram da vice-liderança para a sétima posição na tabela de classificação, o Paraná Clube desafia o Vitória neste sábado, às 19h, no Barradão, em Salvador (BA), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo abre uma sequência de dois jogos fora de casa contra adversários que ocupam as últimas posições na tábua de posições da competição. O Leão baiano é o lanterninha e o São Bento, próximo adversário do Tricolor paranaense e que neste sábado visita o Cuiabá, é o 17º, também dentro da zona de rebaixamento.

Enfrentar times em posições inferiores a sua na classificação, entretanto, tem sido complicado para o Paraná Clube. A Gralha vem de empate sem gols com o então lanterna América-MG, e derrotas para Londrina, que ainda estava fora do G4, e Sport, que ainda está abaixo do time paranaense na classificação.

Para o compromisso deste sábado, o técnico Matheus Costa não conta com o camisa 9 Jenílson, vetado pelo departamento médico, com entorses de tornozelo e joelho. Sua vaga deverá ficar com Ramon, improvisado na referência do ataque, com Caio Monteiro ajudando no setor de criação pelo lado direito, no lugar do volante Itaqui. Já o lateral-esquerdo Éder Sciola está fora, por suspensão, e cede lugar a Léo Príncipe.