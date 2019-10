Paraná Clube desafia Sport

Curitiba – Inconstante na Série B, com vitória sobre o quarto colocado Coritiba e derrota para o então penúltimo colocado Figueirense nos últimos jogos, o Paraná Clube desafia o vice-líder Sport nesta quarta-feira (23) pela abertura da 31ª rodada, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Para esta partida, o técnico Matheus Costa conta com o retorno do goleiro Thiago Rodrigues e do meio-campista Matheus Anjos. O arqueiro ficou de fora dos dois últimos compromissos por dores musculares, enquanto o meia volta após mais de dois meses em recuperação de lesão na panturrilha. Já o meia Vitinho e os atacantes Bruno Rodrigues e Pimentinha estão fora, vetados pelo departamento médico.

O Paraná Clube é o sétimo colocado na Série B com 44 pontos, a três do Coritiba, quarto colocado. Caso vença o Sport, o Tricolor ainda não consegue entrar no G4 por conta dos critérios de desempate. Já o Leão pernambucano é o vice-líder com 53 pontos, a seis do líder Bragantino.