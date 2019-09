Paraná Clube desafia CRB em busca de retornar ao G4

Curitiba – Com o ânimo renovado com a primeira parcela da venda de Jhonny Lucas já na conta e a possibilidade de estreia de reforços, o Paraná Clube, que já vê positivamente a sequência sem derrotas, desafia o CRB nesta quinta-feira (5) pela 21ª rodada da Série B, às 19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O Tricolor Paranaense acumula apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Vem de empate em casa com o Vila Nova, mas o momento é positivo, pois, mesmo que não vença, também não tem sido derrotado, o que o faz estar a três pontos do G4, a um triunfo simples de entrar no grupo dos quatro primeiros – deixaria o Sport, quarto colocado, para trás, nos critérios de desempate.

Em busca de acordar amanhã no grupo de acesso – esta é a única partida da rodada no dia -, o Paraná Clube deve contar com a estreia do meia Vitinho, que estava no Bragantino e está apto para substituir João Pedro, suspenso, no setor de criação.

Além dele, o atacante Pimentinha, também recentemente contratado, viajou com a delegação paranista e ficará à disposição do técnico Matheus Costa. Ausência na última partida, o meio-campista Fernando Neto segue fora, recuperando-se de lesão.

O Paraná Clube é o 9º colocado na classificação, com 29 pontos. O CRB tem um ponto a mais, na 7ª posição. O Sport, quarto colocado com 32 pontos, jogará sábado pela rodada contra o líder Bragantino.