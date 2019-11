Paraná apresenta as ações para reduzir burocracia na administração

Cascavel, no Oeste do Estado, recebe nesta quinta e sexta-feira (21 e 22) o 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a prefeitura do município, por meio da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel (Fundetec). O presidente da Celepar, Leandro Moura, vai abrir o evento destacando as ações que o Governo do Paraná vem tomando para tornar a administração menos burocrática.

Prefeitos, gestores e vereadores de 100 municípios participarão do encontro que traz na programação modelos em andamento nos municípios, políticas públicas e soluções de mercado. Na abertura, Leandro Moura, disse que a Celepar está alinhada com a meta do Governo de transformar o Paraná no estado mais moderno e inovador do Brasil. Um grande passo foi dado, com o lançamento do PIÁ – Paraná Inteligência Artificial, que disponibiliza para o cidadão mais de 380 serviços.

Uma vez cadastrado, a plataforma vai avisar sobre o vencimento das faturas de água e luz, dos pontos na carteira de motorista, possibilita cadastrar o animal de estimação, agendar atendimento em órgãos públicos, ver e resgatar os créditos do Nota Paraná, consultar o boletim escolar dos filhos matriculados nas escolas estaduais. Tudo isso em forma de notificações personalizadas”.

“É o espaço para trocar ideias e conhecer como diversos municípios estão utilizando a tecnologia para resolver os problemas e atender melhor o cidadão. São ferramentas próximas da realidade da maioria das cidades e por esse motivo o Congresso acaba atraindo gestores públicos de outros Estados também”, diz o diretor da RCD, José Marinho. Nesta edição, participam representantes de sete Estados – Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia.