Paradesporto no top 3

Cascavel fechou em 3° lugar geral a participação na 8ª edição dos Parajaps (Jogos Paradesportivos do Paraná), encerrada no fim de semana em Londrina.

A 3ª colocação teve como destaque o título do paraciclismo masculino. Além da conquista do segundo lugar no atletismo feminino, no handebol DI, no parataekwondo masculino e xadrez masculino, e do terceiro lugar no atletismo masculino, no goalball feminino e no handebol em cadeira de rodas masculino.

PARAJAPS 2019

1º Curitiba 165

2º Maringá 157

3º Cascavel 98

4º Londrina 96

5º Toledo 44

6º F. Beltrão 43

7º Pinhais 32

8º S. Campos 27

9º Foz do Iguaçu 27

10º Colombo 21