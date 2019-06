Paracanoagem: Um prêmio pela superação

Cascavel – A convocação para o Campeonato Panamericano e Sul-Americano de Paracanoagem 2019, que ocorre dia 6 de julho em São Paulo, trouxe uma surpresa agradável para a atleta Cristiane Kruger do Clube de Regatas Cascavel.

Cristiane já participou de vários campeonatos brasileiros e estaduais com resultados expressivos e treina há pouco tempo no Clube de Regatas Cascavel. “Pela primeira vez estou treinando com uma equipe e atletas de ponta o que, tenho certeza, fez todo diferencial para esses resultados”.

Em decorrência de um câncer, Cristiane teve uma das pernas amputadas, o que deixou o sonho de ver o nome na lista de convocação para uma seleção brasileira adormecido durante anos. Finalmente o dia chegou e a atleta figura na lista da Confederação Brasileira de Canoagem. “Ver meu nome da lista de convocados foi uma mistura de emoções, riso e lágrimas. Tive a certeza de que tudo é possível a quem crê. Tive a certeza de que valeu a pena todo esforço, gastos, dedicação e principalmente que vale a pena sonhar sempre”, disse, emocionada.