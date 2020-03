Panorama regional: Turismo, olho vivo e kit esportivo

Turismo

A Itaipu Binacional esclarece que manterá as visitas aos atrativos da usina normalmente do lado brasileiro, seguindo orientação do Ministério da Saúde, que acompanha a situação em relação ao coronavírus, atentamente. É possível visitar a Itaipu de duas formas: como turista ou por meio da visita institucional. Ambas as modalidades estão disponíveis na margem brasileira. Moradores dos municípios lindeiros ao lago e da região trinacional têm isenção total ou parcial da tarifa na maioria dos passeios. Do lado paraguaio os passeios foram suspensos.

Olho vivo

A Prefeitura de Mercedes iniciou a implantação do sistema de monitoramento por câmeras em 21 pontos estratégicos da cidade. O sistema irá auxiliar as forças policiais no monitoramento, além de contribuir com a investigação de delitos, coibir atos criminosos e vandalismo ao patrimônio público. As imagens captadas também serão disponibilizadas para as demais autoridades de segurança do Estado.

Legalizando imóveis

Representantes da Cohapar estarão em Guaraniaçu nesta sexta-feira (13) para a implantação do Programa Escrituração Direta, que visa regularizar a situação de quem não ainda não possui a escritura do imóvel nos casos das casas que foram financiadas pela Cohapar. Em Guaraniaçu, há a expectativa de que 357 famílias possam ser beneficiadas.

Energia barata

Assis Chateaubriand deu um passo importante para a instalação da Usina de Energia Solar que será construída no novo Pátio de Máquinas da prefeitura. O projeto é piloto no Estado e terá potencial para produzir eletricidade suficiente para abastecer diversos prédios públicos e o próprio Pátio de Máquinas, o que resultará em uma economia estimada em R$ 150 mil, ao ano, para os cofres municipais.

Agora é lei

A Secretaria de Políticas Para Mulheres de Toledo e a empresa responsável pelo transporte coletivo urbano firmaram parceria para enfatizar a Lei 75/2011, que coloca em vigor o direito à parada do ônibus mais próximo à residência das mulheres depois das 22h. No Mês da Mulher, a secretaria tem trabalhado para assegurar mais uma ação de prevenção à violência contra a mulher.

Fim da campanha

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu entra na reta final da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A mobilização se encerra nesta sexta-feira (13) e prevê, além da proteção contra o sarampo, ampliar a cobertura vacinal de outras patologias entre a população.

Feira do Peixe Vivo

Neste ano, 24ª edição da Feira do Peixe Vivo de Santa Terezinha de Itaipu será realizada nos dias 7, 8 e 9 de abril na praça da prefeitura. Nos três dias, cinco piscicultores vão oferecer em torno de 20 toneladas de peixe (tilápia, carpa, pacu e pintado) com preços acessíveis à população.

Kit esportivo

A Secretaria de Educação de Três Barras do Paraná fez a entrega de diversos materiais esportivos para as escolas municipais. Cada kit contém: jogos de tabuleiro, bolas de voleibol, futebol, futsal, handebol, basquetebol, conjunto de badminton, cordas, bambolês, fitas, entre outros. O objetivo é reforçar a qualidade das atividades lúdicas e físicas no ambiente escolar, além do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças na realização das atividades.