Panorama regional: Proerd, Parceria para saúde e Carnaval em Santa Helena

Novo presidente

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina já conta com novo presidente. É o empresário Neri Jorge Leonhardt, que substitui o advogado Laudio Luiz Soder. A eleição ocorreu na última quarta-feira em assembleia para prestação de contas. Em março haverá a posse festiva.

Proerd

Começa na próxima quarta-feira (19), em Mercedes, mais um Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), com 95 alunos das Escolas Municipais Tiradentes, Rural Municipal José de Alencar e Caetano Munhoz da Rocha. Todos os alunos vão receber apostilas para utilizar durante as aulas e nas tarefas de casa.

Cirurgia

A Secretaria de Saúde de Corbélia deu início ao processo para diminuir as filas para cirurgias ortopédicas por conta da descentralização do Cisop. O projeto-piloto permite o Município fazer consultas de seis especialidades, além de realizar pequenas cirurgias por meio do SUS. O objetivo da mudança é diminuir as filas de espera para consultas e cirurgias, além de diminuir gastos.

Parceria para saúde

Uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Toledo e o curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná irá promover melhorias na qualidade de vida e ampliar consultas de especialidades médicas. Os atendimentos serão realizados no novo ambulatório da UFPR dentro da Secretaria Municipal de Saúde nas seguintes especialidades: nefrologia, clínica médica, endocrinologia, cirurgia vascular, gastroenterologia, urologia, pediatria, infectologia e psiquiatria.

Uniforme novo

A Associação de Catadores de Entre Rios do Oeste recebeu novos uniformes que foram repassados aos coletores contendo camisetas, calças, bonés e luvas. O investimento foi realizado por convênio com a Itaipu e contrapartida do Município no valor de R$ 7.354. As equipes ainda devem receber botas de segurança e novas luvas.

Carnaval em Santa Helena

Foi definida a programação para o Carnaval no Balneário de Santa Helena de 21 a 24 de fevereiro. A programação começa na sexta-feira (21) com show da dupla Cacio e Marcos. Já no sábado (22) a festa será por conta de DJs e bandas regionais. No domingo (23), a dupla sertaneja Pedro Henrique e, na segunda (24), DJs e bandas regionais vão garantir a festa dos presentes.

Matrículas abertas

Quer se aventurar em aprender algo novo? Um instrumento, um idioma, dança? A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Maripá oferece aulas gratuitas que atendem desde crianças até idosos. As matrículas e as rematrículas serão feitas nesta sexta-feira (14), das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, no Paço Municipal. Nos distritos de Candeia e Pérola Independente as matrículas serão na segunda (17) nas escolas municipais de cada local.

Rua asfaltada

A Prefeitura de Assis Chateaubriand concluiu os trabalhos de perfilamento asfáltico em todas as ruas dos Jardins Jussara e Panorama, onde foram investidos mais de R$ 1,2 milhão, e já deu início a obras nas ruas Cascavel, Campo Mourão e Cornélio Procópio, em trechos também danificados do Jardim Paraná, onde estão sendo investidos mais R$ 175 mil para recuperação completa da pavimentação.