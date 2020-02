Panorama regional: pesca no lago, agrotóxicos e cupim assado

Pesca no Lago

A quarta edição da Pesca no Lago de Maripá será realizada no dia 8 de abril. As inscrições devem ser feitas das 13h às 14h30 no local. Para participar, a dupla tem de ser composta por um adulto e uma criança/adolescente de até 15 anos e deve apresentar comprovante de residência além de 2 quilos de alimento não perecível. Será permitida a pesca com caniço, carretilha, molinete e linhas de mão.

Agrotóxicos

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Boa Esperança do Iguaçu fará o recolhimento das embalagens de agrotóxicos. Segunda-feira (2), o recolhimento será no Pátio da Empresa Safras e na Comunidade de Colônia Rica. Terça-feira (3), na Comunidade de São Luiz do Iguaçu e Canoas. A devolução do vasilhame é obrigatória e é necessário levar o CPF e a nota fiscal de compra. As embalagens devem estar limpas.

Melhorias

O Conjunto Habitacional Nova Esperança em Vera Cruz do Oeste vai receber melhorias nas galerias pluviais, em caixas de passagem e bocas de lobo. O investimento, com recursos próprios, deverá ser de R$ 117 mil. Também está previsto, em convênio com o Instituto das Águas do Paraná, o repasse de 841 tubos de concreto que têm valor estimado em R$ 68 mil, totalizando mais de R$ 186 mil de investimentos em infraestrutura na comunidade.

Locais de prova

A Prefeitura de Assis Chateaubriand divulgará durante a semana os locais das provas objetivas do concurso público e o ensalamento dos 4.172 candidatos inscritos. As provas serão aplicadas no dia 8 de março. São 39 vagas e formação de cadastro reserva em 31 cargos: agente administrativo ii, professor de educação infantil, auxiliar de serviços gerais, advogado e engenheiro civil.

Cupim Assado

A Prefeitura de Pato Bragado está fazendo melhorias no Centro de Eventos onde ocorre a 32ª Festa Nacional do Cupim Assado. A programação terá início no dia 13 de março com as comemorações do 27º aniversário do Município. A primeira etapa de reformas ocorreu ano passado e agora está sendo instalado o um sistema de para-raios ao redor do centro de eventos, construídos banheiros e novas churrasqueiras cobertas.

Alimentação Saudável

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Assis Chateaubriand está com inscrições abertas para o curso Alimentação Saudável, da oficina Cozinha Brasil, em parceria com o Programa Sesi Cuide-se+. Os treinamentos serão realizados nos dias 24, 25 e 26 de março em quatro módulos: Sem Glúten, Obesidade, Aproveitamento Integral e Pães Artesanais. As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Sala do Empreendedor.

Santa Helena Saudável

A segunda edição do Santa Helena Saudável, que começa no dia 10 de março e segue até 7 de junho, vai incluir em suas etapas atividades sociais e ambientais e uma premiação extra para quem cumprir todas as tarefas. As inscrições vão até a próxima terça-feira (3). “As equipes podem ser formadas entre colegas de trabalho, familiares, amigos, vizinhos, enfim, quem estiver interessado em cuidar de saúde e ainda receber prêmios”, explica Ana Paula da Silva, secretária de Educação. No ano passado a equipe da Câmara de Vereadores foi a vencedora.