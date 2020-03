Panorama Regional: Pesca adiada, leite, orgânicos e barracão de recicláveis

Pesca adiada

A Pesca da Corvina, que tradicionalmente era realizada em março no Terminal Turístico de Porto Mendes, em Marechal Rondon, foi transferida para novembro. A 23ª edição do evento integrará a programação do Festival de Ecoturismo, que está previsto para os dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro. A pesca será no dia 1º de novembro. A decisão foi tomada devido ao estado de epidemia de dengue no município.

Leite e orgânicos

Parceria entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Missal e a Emater beneficiou 29 produtores de leite e orgânicos do Município com o repasse de 129 sacas de aveia branca da variedade URS – Corona. Os produtores irão utilizar o produto para pastagem de inverno, sendo que essa variedade permite de três a quatro pastoreios e também será usado para adubação de cobertura.

Exame preventivo

A Secretaria de Saúde de Medianeira realizará nesta quinta-feira (12) a Campanha de Coleta de Preventivo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As unidades de saúde estarão abertas das 16h30 às 20h30 para atendimento exclusivo das mulheres. Para participar, as mulheres devem levar RG e cartão SUS e não é necessário agendamento prévio.

Ginásio entregue

A Prefeitura de Santa Helena entregou aos moradores do Distrito de São Roque a reforma do Ginásio de Esportes, que foi totalmente remodelado com cobertura, quadra, grades, pintura, fachada e calçadas novas. Além disso, também foram entregues um playground e um campo em grama sintética, que será utilizado pelos estudantes para aulas de Educação Física, bem como por toda a comunidade.

Agora é lei

A Prefeitura de Ouro Verde do Oeste instituiu o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue. A partir de agora, os proprietários devem manter terrenos e edificações limpos. Caso sejam encontrados focos de dengue, o proprietário será notificado e deverá regularizar a situação no prazo de 48 horas. Se não for regularizada, haverá a aplicação de multas que podem chegar até R$ 585,63 e, se houver reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Re-criare

O movimento Re-criare Down, em parceria com a Prefeitura de Toledo, vai realizar neste domingo (15) o 2º Festival Re-criare Down, no Parque Ecológico Diva Paim Barth. O movimento começou em 2018 entre pais de pessoas com Síndrome de Down, unidos pela busca de qualidade de vida, acessibilidade e direitos igualitários. O evento é em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março.

Calçamento

O prefeito de Capitão Leônidas Marques, Claúdio Quadri, assinou convênio com a Secretaria de Infraestrutura e Logística para a realização de obras de calçamento no interior do Município. As obras serão feitas a partir da Praia Municipal, no Distrito de Alto Alegre do Iguaçu, até a PR-592 com acesso à UHE Salto Caxias.

Barracão de recicláveis

A Prefeitura de Catanduvas entregou na última segunda-feira (9) à Associação Catanduvas Recicla a nova Unidade de Valorização de Materiais Recicláveis. O barracão será utilizado para triagem e enfardamento dos resíduos sólidos recicláveis coletados para posterior comercialização. O investimento foi de R$ 447.405,55, com recursos da prefeitura e da Itaipu.