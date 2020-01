Panorama regional: Lição Solidária em Quatro Pontes, Missal no IFPR e Projeto Rondon em Céu Azul

Exemplo de solidariedade

O projeto social “Lição Solidária”, lançado pela 1ª Princesa de Quatro Pontes, Gabriela Milena Dorner Gartner, segue com a arrecadação de material escolar até 3 de fevereiro. Ela propôs realizar o projeto social para amenizar as dificuldades encontradas por alunos de famílias carentes do Município, em especial atendidas pelo Cras. A princípio, a intenção é atender as crianças de quatro a 12 anos, mas, se as doações superarem as expectativas, o projeto poderá ser estendido para os alunos da rede estadual.

Técnico em administração

O Município de Missal passa a contar com uma turma para o curso técnico de Administração do Instituto Federal do Paraná. Assim como o curso, as inscrições são gratuitas e vão até a próxima quinta-feira (23). São 40 vagas com aulas presenciais uma vez por semana. Para se inscrever basta acessar o link e preencher os dados: http://inscricaoead.ifpr.edu.br/sistema_aluno/sistema/inscricao.

Vice no cargo

O vice-prefeito Dangelles Decki assumiu nessa segunda-feira (20) o cargo de prefeito interino de Corbélia. O titular Giovani Hnatuw está de férias até 28 de fevereiro. Isso mesmo, só volta mês que vem. Durante esse período, Dangelles Decki ocupará o cargo dando prosseguimento ao trabalho que vem sendo feito até agora em todas as áreas da administração.

Reformas

A Prefeitura de Foz do Iguaçu investirá mais de R$ 4,5 milhões em obras de reformas e ampliações nas Escolas Duque de Caxias e Altair Ferraz Zizo. O edital de licitação já foi publicado e as propostas serão abertas no dia 18 de fevereiro. Serão realizados os serviços de substituição de telhado, pisos, louças do banheiro, portas, janelas, rede elétrica e hidráulica; pintura; cobertura na quadra de esportes entre outros. Após a assinatura da ordem de serviço, a previsão é de que os trabalhos sejam executados em até 180 dias.

Projeto Rondon

Prosseguem até o dia 30 as oficinas do Projeto Rondon em Céu Azul. As ações devem alcançar mais de 3 mil pessoas dos mais variados públicos. Em Céu Azul, a ação da Operação Yaguaru é composta por 20 rondonistas, 16 alunos e quatro professores das duas instituições. A missão vai atuar nas áreas da Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho.

Recuperando

A Prefeitura de Três Barras do Paraná vai dar início às obras de melhoria nas estradas rurais do Município a partir de quinta-feira (23). Uma equipe da Secretaria de Obras está realizando o mapeamento com filmagem de todas as estradas para iniciar nos pontos mais críticos, priorizando onde passa o transporte escolar.

Lixo por material escolar

O primeiro mutirão da campanha Volta às Aulas sem Dengue em Terra Roxa mobilizou centenas de crianças e adultos em várias regiões da cidade. Todo o lixo recolhido será trocado por material escolar. Os alunos precisam participar de no mínimo três mutirões para validação da campanha e os materiais escolares serão entregues de 27 de janeiro a 4 de fevereiro na Secretaria de Saúde.