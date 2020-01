Panorama Regional: Isenção de IPTU, Municípios Lindeiros,Projeto de Revitalização e estrada asfaltada

Mais Verão 2020

Terra Roxa sediará uma das etapas do programa Mais Verão 2020 nos dias 8 e 9 de fevereiro. Estarão em disputa as modalidades vôlei de praia, futevôlei e bocha. Também haverá torneio de pênaltis, tirolesa seca, atividades recreativas para crianças e idosos e apresentações culturais. As duplas/equipes podem se inscrever antecipadamente no Departamento de Esporte, pelo telefone (44) 3645-8406 ou no dia do evento.

Verba para Clube do Vovô

A Prefeitura de Cafelândia anunciou a liberação de R$ 900 mil para a construção do Clube do Vovô, ao lado do Ginásio de Esportes. O novo espaço também visa atender toda a demanda da praça de alimentação nas festividades da cidade e eventos em geral. Após a conclusão do projeto, começam as obras.

Workshop

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina vai sediar no dia 19 de fevereiro um workshop intensivo com o tema “Atender com Excelência para vender mais”. O assunto será abordado pelo professor Itamar Ribeiro. O workshop terá início às 19h, no auditório da associação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (44) 99957-0094.

Audiências públicas

A Prefeitura de Santa Helena vai realizar audiências públicas para apresentação dos projetos de revitalização das avenidas dos Distritos de Moreninha e Sub Sede, a via principal de São Clemente, da Rua Ângelo Cattani e da Avenida Rio Grande do Sul, na cidade. Os projetos já estão finalizados. A primeira audiência será no dia 11 de fevereiro no Distrito de São Clemente.

Projeto Piá

O prédio do Projeto Piá de Nova Aurora está recebendo diversas melhorias com recursos de cerca de R$ 330 mil, liberado pelo financiamento da Caixa. O prédio será ampliado em 162,78 metros quadrados com mais duas salas de aula, dois banheiros, rampas de acesso, corrimão e guarda corpo. O Projeto Piá funciona em contra turno social e as aulas começam no dia 5 de fevereiro.

Competições

Porto Mendes, distrito rondonense, sediará nos dias 8 e 9 de fevereiro jogos de exibição de Handebol HCR (handebol em cadeira de rodas) e o Circuito Paranaense de Handebol de Areia. A programação integra o Verão Maior. O convite é aberto para todos os fãs do esporte para prestigiarem as duas competições.

Caps

O Caps I de Ubiratã passará a funcionar todas as terças-feiras das 18h às 21h, ampliando assim o acesso de pacientes. Assim, no período noturno ofertará entre outras coisas, Grupo Terapêutico para pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e grupo para apoio e orientação de familiares dos pacientes acompanhados no Caps.

Urgência

Moradores de Ouro Verde do Oeste que fizeram o parcelamento dos tributos municipais a partir do dia 25 de outubro de 2019 devem comparecer com urgência na prefeitura para a substituição dos carnês. A substituição ocorrerá devido a problemas no sistema de gerenciamento.

Asfalto novo

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu liberou para o tráfego a primeira etapa do asfalto que liga as comunidades do Barro Branco e São João do Canavial. Nela foram investidos cerca de R$ 345 mil. O valor global do programa de recapeamento asfáltico na zona rural ultrapassa R$ 2,4 milhões, com recursos do governo municipal. A segunda etapa será iniciada nos próximos dias ligando a BR-277 à Vila Bendo.