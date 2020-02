Panorama regional: Entrega de carnês, cursos gratuitos e Vestibular UFPR

Superarrastão I

Neste sábado (15), haverá mais um arrastão contra a dengue em Marechal Cândido Rondon, desta vez nos Bairros Augusto I e II, Primavera, Higienópolis I e II, São Mateus, Barcelona e arredores. O objetivo da ação é eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito e levar orientações de conscientização para a população.

Superarrastão II

O Setor de Endemias de Marechal Cândido Rondon está aplicando notificações e, caso o morador do imóvel não regularize a situação em até 48 horas, será multado. O valor varia dependendo do número de focos encontrados, podendo chegar a R$ 1.709. Se dentro do período de um ano da primeira notificação novamente focos forem encontrados, o valor da multa poderá dobrar.

Nota do Produtor Rural

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida está convocando os produtores rurais para levarem até a Secretaria de Agricultura o bloco de Nota do Produtor Rural para conferência. Será feita a verificação de notas vencidas, baixa de notas, emissão de novas notas e do CAD PRO atualizado.

Entrega de carnês

A Secretaria de Finanças de Itaipulândia começou a entregar os carnês do IPTU 2020. Pagamento em cota única, com vencimento em 15 de maio, terá desconto de 20%. O parcelamento será em até quatro vezes, sem desconto. Para retirar o boleto através do site será necessário o número do Cadastro Imobiliário que pode ser encontrado no carnê 2019, ou pelo telefone (45) 3559-8030.

Cursos gratuitos

A Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu assinou convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que ofertará cursos gratuitos de qualificação pessoal na área da beleza. Uma unidade móvel do Senac permanecerá no Município por um período aproximado de três meses, oferecendo quatro cursos diferentes objetivando renda extra ou complementar aos alunos. Os cursos terão início no próximo dia 17 de fevereiro.

Vestibular UFPR

O curso de Administração Pública está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Especial. Ministrado a distância, o curso será ofertado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) no Polo Terra Roxa, local das avaliações e das atividades presenciais. Inscrições pelo link http://www.nc.ufpr.br/ até 9 de março. A prova será aplicada no dia 22 de março em Terra Roxa e Palotina.

Escolinhas para garotada

Estão abertas as inscrições para as escolinhas esportivas oferecidas gratuitamente pela equipe da Secretaria de Esporte e Lazer de Santa Terezinha de Itaipu. Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos podem participar das modalidades de futsal, vôlei, handebol e basquete. Inscrições na secretaria.

Mais salas de aula

A Prefeitura de Cafelândia vai investir R$ 204 mil com recursos próprios na ampliação da Escola André Luiz da Silva Prestes com a construção de mais salas de aulas. A obra foi iniciada no fim de dezembro e será entregue no próximo mês. Além disso, o saguão da escola recebeu melhorias com uma cobertura. Hoje a Escola André Luiz conta com 420 alunos.

Ponte molhada

Mais dois trechos de pavimentação poliédrica estão sendo executados no Município de Missal. Um deles compreende as proximidades da Ponte Molhada com a construção em concreto das cabeceiras e outro é a pavimentação que liga a comunidade de Boa Esperança a partir da PR-495. Os investimentos somam mais de R$ 450 mil.