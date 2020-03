Panorama regional: Encontros e Caminhos, Mais asfalto e Ciclovia

Encontros e Caminhos

O Departamento de Meio Ambiente de São José das Palmeiras está desenvolvendo com a comunidade uma série de atividades referentes ao Projeto Encontros e Caminhos – idealizado pela Itaipu Binacional e pelo Conselho dos Municípios Lindeiros. Nas últimas semanas foram recuperadas três nascentes, além da construção de uma horta/mandala, implantação de uma cisterna para captação da água da chuva e oficina de grafitagem.

Sem festa

A Comissão Organizadora suspendeu toda a programação dos 30 anos de Maripá que ocorreria em abril. A decisão foi tomada para acatar as recomendações do Ministério da Saúde e do governo do Estado, além da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Federação Paranaense de Automobilismo, que suspenderam por tempo indeterminado todos os eventos automobilísticos a nível nacional e estadual, incluindo o Arrancadão de Tratores o que inviabilizaria a realização de toda a programação.

Melhorando a genética

Até 13 de maio, produtores rurais de Marechal Cândido Rondon poderão se cadastrar na Secretaria de Agricultura e Política Ambiental para receberem doses de sêmen suíno. A quantidade de doses de sêmen a que cada produtor tem direito será condicionada à adoção de medidas de controle da degradação ambiental. Os interessados devem retirar uma ficha de cadastro, preencher e entregar no Setor de Protocolo da prefeitura.

Mais asfalto

A Prefeitura de Céu Azul assinou nova ordem de serviço para obras de recapeamento asfáltico em ruas do Centro da cidade. Serão 4.200 metros quadrados na Rua Curitiba, entre as Ruas Duque de Caxias e Luiz Maziero. Com isso, serão 54 quadras de ruas centrais revitalizadas nos últimos dois anos.

Estacionamento pago

A Prefeitura de Medianeira estuda a implantação do sistema de Estacionamento Rotativo Pago. O assunto foi debatido em audiência pública, onde foram apresentadas as especificações dos requisitos funcionais e técnicos. Os próximos passos são a regulamentação e a licitação do sistema operacional.

Avançar Cidades

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu vai investir, por meio do Programa Avançar Cidades, mais de R$ 6 milhões no Município. As obras previstas envolvem melhorias desde o Bairro Santa Ana, através da Rua Marechal Cândido Rondon, chegando até a BR-277, por meio da Rua Valentim Celeste Palavro, com obras de escoamento, ciclovias, calçadas acessíveis, paisagismo e pavimentação asfáltica, além da construção de duas pontes.

Ciclovia

A Prefeitura de Jesuítas assinou a autorização para o início das obras da Ciclovia e da Pista de Caminhada (início na Rodovia PR-317, no fim do bosque, até a Rua Papa São Caio, no Conjunto Florença) e também de um ponto de táxi (na Avenida Padre Anchieta, perto do Mercado Pereira). As obras terão custo de R$ 224 mil e deverão ter início nos próximos dias.

Parquinho na escola

A Escola Francisco Manoel do Mato Queimado, em Guaraniaçu, ganhou um novo Parquinho Infantil. A comunidade já foi contemplada com calçamento com pedras poliédricas realizado em todas as ruas; a conclusão da escola considerada como padrão pelo Ministério da Educação; a construção de uma miniarena que está em construção e agora, a implantação do Parque Infantil.