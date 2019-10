Panorama regional do dia 9 de outubro de 2019

Agroindústria familiar

Itaipulândia começou a desenvolver o Programa Municipal de Apoio à Agroindústria Familiar, que consiste em incentivar e auxiliar agroindústrias familiares em processo de instalação, manutenção e modernização como forma de agregar valor e renda familiar, promovendo o desenvolvimento rural sustentável. Os recursos podem ser destinados para adquirir materiais de construção, equipamentos, maquinários e instalações, no montante de até 30% do valor total do projeto. Informações pelo telefone (45) 3559-8028.

Agora é multa I

Já está em vigor em Capanema lei que trata sobre a limpeza dos imóveis urbanos com aplicação de multas aos proprietários que não mantiverem os lotes limpos. “Essa era uma necessidade que já se estabelecia há muitos anos e, finalmente, foi criada uma legislação que ditará as medidas para que esse tipo de problema possa ser sanado e as condições de saúde pública possam ser ainda melhores”, disse o prefeito Américo Bellé.

Agora é multa II

A multa inicial pode chegar a R$ 375 para cada 100 metros quadrados de terreno para quem praticar queimadas. Também serão multados os locais que tiverem fossas sanitárias sem tampa ou esgoto despejado no terreno, além daqueles que estejam acumulando resíduos, entulhos e lixo. A multa será multiplicada se representar risco eminente à saúde pública e vai aumentando a cada reincidência.

Convênios

O prefeito de Quatro Pontes, João Laufer, assinou convênio que prevê a liberação de R$ 209 mil para aplicação em projeto de microbacia. Ele também recebeu documento que autoriza a liberação de R$ 160 mil para sinalização viária, além de autorização do governo do Estado para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico abra processo licitatório no valor de R$ 1,5 milhão visando à construção de barracão industrial. As obras devem começar em breve.

Atendimento gratuito

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Quedas do Iguaçu e o Sesc, moradores de bairros e interior que não são atendidos por serviços de odontologia poderão fazer o tratamento odontológico de graça. A carreta do projeto OdontoSesc Itinerante está no Município para atender crianças e adultos. A carreta é equipada com cadeiras odontológicas e todos os aparelhos necessários para realizar os atendimentos. Dois dentistas do Sesc e dois do Município vão trabalhar em revezamento.

Suicídios

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, em parceria com a Unioeste, lançou o Protocolo de Atendimento às Vítimas de Ideação e Tentativa de Suicídio, que estabelece os fluxos para o melhor acolhimento e suporte desses casos nas redes pública e privada de saúde. O desafio é a prevenção e a preparação do sistema para atender as vítimas.

Prevenção ao câncer

A Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu preparou uma programação especial para atender o público feminino e intensificar as ações de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Para o “Dia D”, programado para esta quarta-feira (9), na unidade de saúde da região dos conjuntos, serão ofertados exames clínicos de mama, coleta do preventivo, avaliações odontológicas e esclarecimento de dúvidas sobre a doença. Dando continuidade às ações, na terça-feira dia 15 de outubro serão atendidos os moradores da região central.