Panorama regional do dia 7 de novembro de 2019

Sustentabilidade

Alunos da rede municipal de Pato Bragado participaram na última segunda-feira (4) de ação que faz parte do projeto Sustentabilidade na Escola: o meio rural sustentável, na qual conheceram os objetivos do desenvolvimento sustentável, técnicas sustentáveis aplicadas à agricultura e à pecuária. Os estudantes também fizeram uma visita técnica ao Sítio Rainha, na Linha 15 de Novembro, e acompanharam o funcionamento do sistema de produção de energia elétrica a partir de dejetos suínos e outras atividades no sítio.

Truco!

Começa nesta sexta-feira (8), em Boa Vista da Aparecida, o Campeonato Municipal de Truco. Ao todo, serão 36 equipes reunidas no torneio inicial que abrirá a competição. As disputas irão ocorrer todas as sextas-feiras, a partir das 20h, no Ginásio de Esportes. “Ficamos muito satisfeitos com o número de participantes e esperamos que tudo ocorra da melhor forma possível”, comentou o secretário de Esportes, Idemar Granetto Junior.

Segurança

Agentes de segurança do Brasil, do Paraguai e da Argentina iniciaram na terça-feira (5) o 1º Intercâmbio de Segurança Turística e Trânsito da Tríplice Fronteira. As atividades teóricas e práticas se encerram no dia 3 de dezembro, totalizando 70 horas de aulas. A primeira turma do intercâmbio conta com a participação de 45 policiais. Para o próximo ano já estão programadas outras três turmas, com o mesmo efetivo. Ao todo, o programa qualificará 180 agentes de segurança dos três países.

Veículo para a saúde

A Prefeitura de Campo Bonito entregou para a comunidade de Sertãozinho um veículo que será utilizado para deslocamento dos moradores que necessitarem de atendimento médico. “Sertãozinho merece um veículo novo e de qualidade para a segurança de quem precisa de transporte na saúde”, disse o prefeito Antonio Carlos Dominiak. Em breve, o distrito deverá receber também uma ambulância que ficará permanentemente à disposição dos moradores.

Rota da Fé

Foi definida ontem (6) a realização no dia 15 de dezembro da Rota da Fé. Serão 65 quilômetros de pedalada, saindo de Santa Helena às 7h, passando pelo monumento Cristo Esplendor em Santa Helena, monumento São Pedro em Missal e chegando a Itaipulândia, na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nos próximos dias será anunciada a programação completa e os detalhes para inscrição. O objetivo é fazer com que a Rota da Fé se torne um atrativo turístico anual.

Plantando

Diversos pontos de Marechal Cândido Rondon estão sendo arborizados pela equipe de paisagismo da prefeitura. O Lago Municipal recebeu mais de 100 mudas nativas e frutíferas e os arredores da arena multiuso do Bairro Recanto Feliz mais de 50 mudas foram plantadas. O programa de arborização da cidade continua e em breve mais uma grande quantidade de árvores deverá ser plantada.

Bem encaminhados

Jovens e adolescentes que participam do programa “Formando Cidadão”, em São Miguel do Iguaçu, participaram da primeira Mostra Cultural, com apresentações de violão, teatro e capoeira. O projeto foi implantado em 2015 com atividades em contraturno escolar, com foco na disciplina e no respeito. “Somente neste ano já tivemos dez alunos que foram encaminhados ao mercado de trabalho e também ampliamos a nossa grade de professores”, enfatiza o instrutor militar do projeto, cabo Adaltro de Góes.