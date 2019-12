Panorama regional do dia 5 de dezembro de 2019

Combate à dengue

Equipes da Vigilância Sanitária e agentes de saúde de Pato Bragado estão fazendo um arrastão contra a dengue durante esta semana. O objetivo é coibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando focos, criadouros e orientando os moradores. A população está sendo convocada a recolher todos os tipos de materiais inservíveis que possam acumular água, os quais deverão ser depositados em frente às residências. O recolhimento será feito a partir de 10 de dezembro.

PSS

A Prefeitura de Nova Santa Rosa está com inscrições abertas para Processo de Seleção Simplificado 2019 que visa compor o banco de reserva e o preenchimento de vagas para professor, professor com habilitação em educação física, professor com habilitação em inglês e educador infantil. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Educação e Cultura e o edital de homologação das inscrições será publicado no próximo dia 18.

Encanto de Natal

Termina nesta sexta-feira (6) o prazo para inscrições ao Concurso de Decoração Natalina de Quatro Pontes. Os interessados devem preencher a ficha na Secretaria de Cultura e podem participar em uma de três categorias: residências urbanas, residências da zona rural e empresas e indústrias. O concurso vai premiar os três primeiros colocados de cada categoria, contemplando R$ 1 mil ao vencedor, R$ 750 ao segundo lugar e R$ 500 para o terceiro.

Nova quadra

A Prefeitura de Guaíra iniciou nesta semana as obras no ginásio de esportes da comunidade Maracaju dos Gaúchos. Na primeira etapa está sendo feita a concretagem da nova quadra. O local também receberá pintura e outras melhorias. “Essa obra é o resultado de esforços de uma equipe comprometida com o fomento do esporte em todo o Município”, disse o prefeito Heraldo Trento.

Simplifica Marechal

O lançamento do projeto Simplifica Marechal ocorrerá na próxima quinta-feira (12) e deverá ser posto em ação em Marechal Cândido Rondon no início de 2020. O evento de lançamento contará com a presença de um jovem empreendedor do Rio de Janeiro, Luiz Quinderé, o Luiz do Brownie, como palestrante, mostrando as principais dificuldades para empreender no Brasil. Interessados em participar do evento – que é gratuito – devem confirmar presença no link https://www.sebraepr.com.br/loja/produtos/_49538.

Dinheiro na conta

A Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu anunciou o pagamento nesta sexta-feira (6), em parcela única, do 13º salário dos servidores públicos municipais, valor que será injetado na economia do Município, no comércio, nos serviços e nas mais diversas áreas da economia. O Município também teve pelo segundo ano seguido aumento em percentual na arrecadação de ICMS e ocupou a posição de número 38 na região sudoeste e a posição 319 no Estado.

Novo parque

Começou a preparação do terreno às margens da BR-277 para a construção do novo espaço de lazer de Santa Terezinha de Itaipu. As equipes estão trabalhando na limpeza, na terraplanagem e na preservação de nascentes. A obra, em fase de licitação, vai contemplar portal de acesso, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, sanitários, vagas para estacionamento e uma lagoa.