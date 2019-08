Panorama regional do dia 31 de agosto de 2019

Pesca Esportiva

Começa neste sábado (31) o 27º Torneio Internacional de Pesca Esportiva no Centro Náutico Marinas no Lago de Itaipu. A competição será na modalidade “pesque e solte vivo” e tem por objetivo impulsionar a prática de pesca esportiva, estimular o turismo local e conscientizar os pescadores do Município e da região. O evento termina domingo (1º) e as equipes participantes estarão concorrendo a três motores 15HP Yamaha, quatro barcos de alumínio e uma carreta para barcos.

Pavimentação no interior

A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos de Entre Rios do Oeste iniciará as obras com pedras irregulares no trecho na Linha Divisa, beneficiando os moradores que utilizam a estrada. O valor total do investimento é de R$ 146 mil. “O Município não tem medido esforços para melhorar a infraestrutura rural, pavimentando importantes estradas e acessos”, disse o prefeito Jones Neuri Heiden.

Asfalto chega a 98%

O Bairro Parque dos Estados, em Santa Terezinha de Itaipu, está com 98% das ruas asfaltadas, com a finalização na região dos conjuntos habitacionais Primavera, Bela Vista e Gralha Azul. “Até o fim de 2020, estaremos com 99% da área urbana asfaltada. Isso vai refletir nas condições de tráfego e segurança no trânsito, na qualidade de vida e na valorização dos imóveis”, disse o prefeito Cláudio Eberhard.

Mulheres no Campo

A Prefeitura de Nova Santa Rosa vai disponibilizar transporte para as mulheres interessadas em participar do 2º Seminário Regional de Valorização da Mulher do Campo, que será realizado em Santa Helena, na próxima terça-feira (3). As interessadas devem procurar a Secretaria de Agricultura para se inscrever gratuitamente. A programação será realizada durante todo o dia, com almoço e transporte incluso.

Economia

O Serviço de Abastecimento de Água de Tupãssi comunica que, em virtude do longo período de estiagem, os poços artesianos que abastecem o Município vêm sofrendo grande diminuição do volume de água, podendo ocasionar desabastecimento. O setor pede que todos os moradores economizem e comunica ainda que a parte baixa da cidade poderá sofrer interrupção no abastecimento para que o sistema supra a necessidade nas partes mais altas da cidade.

Alistamento militar

Na próxima terça-feira (3), todos os jovens que nasceram em 2001 e fizeram o Alistamento Militar devem comparecer às 8h30 na Câmara de Vereadores de Boa Vista da Aparecida para a cerimônia de Juramento da Bandeira e a entrega dos certificados militares. A convocação vale também para aqueles que nasceram em anos anteriores e que, por algum motivo, não o fizeram.

Ponte concluída

Foram concluídas pela Prefeitura de Três Barras do Paraná as melhorias na ponte da Linha São Paulo, conhecida como “Bufadeira”. As obras foram feitas com recursos próprios do Município, atendendo às reivindicações dos moradores e produtores rurais. “Já temos o planejamento para obras em outras pontes, pois esse era um problema sério que as comunidades do interior enfrentavam e que estamos resolvendo”, destacou o secretário de Obras, Antônio Edson da Silva.