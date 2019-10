Panorama regional do dia 30 de outubro de 2019 

Capacitação

Conselheiros tutelares e representantes das Secretarias de Assistência Social de 13 municípios da região estão em Santa Terezinha de Itaipu para participar da capacitação do Sipia (Sistema de Informação para Infância e Adolescência). O aprendizado sobre a inserção das informações no sistema possibilita a geração de dados e estatísticas que tornam possível o mapeamento da condição em que se encontram crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A capacitação termina nesta quarta-feira (30).

Investimentos

A comunidade de Guarani, em Nova Prata do Iguaçu, recebeu oficialmente 14,7 km de pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Linha Guarani e aos distritos turísticos. A obra demorou quase dois anos para ser concluída, muitos obstáculos foram superados, a base de calçamento era de péssima conservação, drenagens, recuperação de base e contenção lateral foram determinantes para aprovação desta grande obra de infraestrutura viária, que agora vai servir aos moradores locais.



Dengue

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand mantém os trabalhos de vigilância para o combate à dengue no Município. Na semana passada, os agentes de endemias percorreram os bairros para a realização do sexto LirAa de 2019, que apontou infestação de 2,1%, que classifica o Município como de médio risco. Isso significa que a cada 100 imóveis vistoriados em dois foram encontrados focos do mosquito. De 22 a 25 de outubro foram vistoriados 1.152 imóveis e o trabalho resultou na notificação de 23 moradores e na aplicação de três multas devido à reincidência.

Bons resultados

Produtores rurais de Pato Bragado demonstram resultados obtidos no programa Kaisen-5S. Os depoimentos foram prestados por 18 famílias que participaram de 312 horas de consultoria teórica e nas propriedades, referentes às boas práticas para a preparação de ambientes com mais qualidade e custo-benefício. “Buscamos, com apoio da administração, novas técnicas para diminuir a perda de tempo, organizando o local a fim de evitar desperdícios e acidentes, proporcionando, assim, a melhora contínua da produtividade e ainda mais satisfação no trabalho diário”, destacou a secretária de Agricultura, Arlete Schneider.

Obras no estádio

As obras de modernização da infraestrutura do Estádio Municipal José Orben em Três Barras do Paraná estão a todo vapor. Entre as melhorias estão as adequações das arquibancadas, copa e banheiro, além da construção de muro com alambrado, pista de caminhada ao redor do campo e banco de reservas para jogadores. A previsão de entrega da obra é março de 2020.

Melhorias no interior

O governo de Braganey está trabalhando na cidade e no interior do Município. Desde o início da gestão está sendo feito um trabalho intensivo de recuperação e cascalhamento de estradas, assim como na reconstrução e manutenção de pontes e bueiros. A estrada que liga à Comunidade de Munhoz da Rocha recebeu adequação e cascalho nas últimas semanas. Foram diversos quilômetros adequados com qualidade na linha que liga Braganey a Cascavel.