Panorama regional do dia 3 de setembro de 2019

Descarte de medicamentos

A Secretaria de Saúde Marechal Cândido Rondon em parceria com o Rotary Clube, fez nesta segunda-feira (2) o lançamento do Projeto Farmácia Solidária. O objetivo do projeto é o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso. Neste sentido, o Rotary disponibilizou caixas devidamente identificadas nos locais da recolha dos remédios, que serão os postos de saúde e a Clínica da Mulher e da Criança para o recolhimento e posterior destinação consciente dos mesmos.

Horário estendido

Desde abril a UBS José Osvaldo Lino do distrito de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia, passou a atender em horário estendido nas segundas e sextas-feiras. Quem trabalha durante o dia pode agendar atendimentos com médico clínico geral, enfermeiras, técnicas, assistentes sociais ou ainda atendimento odontológico, no período da noite, das 18h às 22h. Desde que o atendimento começou, a unidade recebe uma média de 30 pacientes nos dias de consultas noturnas.

Adolescência

Projeto “Falando sobre adolescência”, com alunas entre 13 e 15 anos do Colégio Estadual Pio XII iniciou a segunda etapa em Maripá e segue até novembro. “Questões relacionadas à autoestima e autoimagem, relacionamento familiar, sexualidade, ansiedade e depressão costumam ser os de maior interesse nesta faixa etária”, explica a psicóloga Karolina Schadeck. Durante os encontros são realizadas dinâmicas de grupo, rodas de conversa, reflexões a partir de vídeos e músicas e outras atividades. A atividade é desenvolvida em horário de aula.

Semana da pátria

Com apresentações dos estudantes do quinto ano da Escola Municipal Marechal Deodoro e terceiro ano do Colégio Estadual, Pato Bragado iniciou na manhã de ontem (02), o período dedicado às homenagens à pátria. O encerramento da programação será no sábado (07), às 8h com desfile cívico do CMEI Gotinha de Mel, Escola Municipal Marechal Deodoro e Colégio Estadual Pato Bragado. Durante a semana, novas atividades e homenagens à pátria serão realizadas nas instituições de ensino.

Mais prazo

A Prefeitura de Assis Chateaubriand prorrogou, até a próxima sexta-feira (6), o prazo para que os contribuintes deem entrada aos pedidos de isenção do IPTU 2019. O direito é garantido a aposentados e pensionistas, a partir de 65 anos, viúvos e portadores de deficiência, proprietários de apenas um imóvel e com renda mensal familiar de até dois salários mínimos. Os pedidos devem ser feitos no Departamento de Assuntos Comunitários e Habitação.

UBS do Central Santa Cruz

A prefeitura de Cafelândia entregou à população na última sexta-feira (30), a reforma da UBS do Central Santa Cruz. “Executamos a obra com sucesso e agora a população terá uma unidade muito melhor que irá atender todas as necessidades dos nossos munícipes”, destacou o prefeito Estanislau Franus. Além da reforma entregue, está em andamento a ampliação da UBS com mais salas para atender todas as necessidades da população do Central Santa Cruz.