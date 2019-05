Panorama regional do dia 28 de maio de 2019

Passeio Ciclístico

O passeio ciclístico de Tupãssi é promovido pelo Rotary Club com o apoio da Associação Comercial e Industrial e da prefeitura e teve sua 15ª edição no último domingo (26), reunindo cerca de 400 participantes. Ao término da pedalada pelas principais avenidas da cidade, houve o sorteio de dez bicicletas e brindes além da distribuição de lanches.

Dia do Desafio

A comunidade de Ibema participa nesta quarta-feira (29) das atividades do Dia do Desafio. Nos períodos da manhã e da tarde serão realizadas atividades nas escolas municipais com um conteúdo adaptado à faixa etária dos participantes. À noite ocorrerão jogos amistosos de futsal e voleibol nas categorias masculino e feminino no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.

Mais desafio

Santa Terezinha de Itaipu também participa do Dia do Desafio, concorrendo com o Município de Cajati (SP). Realizado anualmente sempre na última quarta-feira do mês de maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas mudem sua rotina de atividades e pratiquem qualquer tipo de atividade física durante 15 minutos. Terá início à 0h do dia 29 e segue até as 21h.

Segurança alimentar

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São José das Palmeiras convida a população para participar da 3ª Conferência com o tema “Comida de verdade no campo e na cidade: o que temos e o que queremos?” O evento será realizado na próxima quinta-feira (30), a partir das 13h, na Câmara de Vereadores.

Inteligência Emocional

A Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu promoveu curso de capacitação com foco em Inteligência Emocional voltado para os servidores que atuam na área. “A capacitação faz parte do Programa de Educação Permanente em Saúde, com o objetivo de aperfeiçoar o emocional dos profissionais, fortalecer o vínculo entre as equipes e oferecer um atendimento de qualidade aos que buscam os serviços de saúde”, disse a diretora de Saúde, Eliane Brambatti.

Conselheiros tutelares

Vai até o dia 31 de maio o prazo de inscrições para candidatos a membros do Conselho Tutelar de Boa Vista da Aparecida para o quadriênio 2020/2023. A eleição visa preencher cinco vagas com os respectivos suplentes. Os inscritos passarão por prova escrita e só estará apto a concorrer a uma das vagas quem for aprovado com no mínimo 50% de acerto. A escolha será por meio de eleições gerais no dia 6 de outubro de 2019. A posse dos escolhidos será no dia 10 de janeiro de 2020.

Miss Matelândia 2019

Seis lindas candidatas já estão em preparação para o tão esperado Miss Matelândia. Elas serão apresentadas oficialmente no próximo dia 14 de junho em um evento aberto para a imprensa de toda a região. No dia 4 de julho as candidatas estarão na abertura oficial da 8ª Quermesse de Inverno de Matelândia na Praça da Cultura. E no dia 6 de julho a grande final aberta ao público gratuitamente também na Praça da Cultura a partir das 21h.