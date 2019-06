Panorama regional do dia 28 de junho de 2019

Projetos culturais

Artistas, produtores, assistentes culturais e pessoas ligadas à arte têm um encontro marcado de 5 a 8 de julho na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu com a produtora Mari Feil, na Oficina de Introdução a Produção, Gestão e Criação e Elaboração de Projetos Culturais. A atividade gratuita é uma iniciativa da Fundação Cultural em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu. A capacitação será ao longo dos quatro dias, das 14h às 19h, na sede da Fundação Cultural, e têm como meta, além da formação, o fomento a criação e elaboração do projeto cultural.

Economia

O município de Itaipulândia vai economizar quase meio milhão de reais na pavimentação asfáltica no trecho entre a RM-25 e a PR-497, conhecida como estrada da Santa. A licitação das obras de remoção, melhorias, readequação e execução ja foram realizadas e a empresa vencedora apresentou proposta com cerca de R$ 480 mil de desconto em relação ao preço máximo. A partir desta sexta-feira a prefeitura já poderá assinar o contrato com a empresa vencedora, que terá um prazo de 90 dias para conclusão da obra.

Gravidez na Adolescência

Assis Chateaubriand, pela Secretaria de Saúde, vem desenvolvendo o Projeto de Prevenção e Redução da Gravidez na Adolescência. O trabalho consiste na análise de dados, serviços e estratégias de comunicação que permitam desenvolver ações voltadas para a educação permanente de profissionais de saúde e educação que trabalham com adolescentes e jovens. Em agosto, será realizado um encontro regional com profissionais dos 51 municípios do oeste. O mesmo acontecerá em Maripá e na sequencia as reuniões serão itinerantes.

Novo médico para Anahy

O prefeito de Anahy Carlos Antônio Reis confirmou a abertura de um pregão presencial para contratação de médico. “O município sempre prezou pela saúde, mas com o enfraquecimento do Programa Mais Médicos Anahy perdeu muito. Acreditamos que na segunda ou mais tardar terça terá mais um médico prestando atendimento no Posto de Saúde”, finalizou o Prefeito.

Mais casas menos burocracia

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou mudanças no cálculo da renda das famílias que participam de projetos ligados ao programa Minha Casa Minha Vida. A proposta, que ainda precisa passar por análise do Senado, exclui do cálculo benefícios como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, o que faz com que mais pessoas sejam enquadradas dentro das faixas de renda do programa.

Campanha do Agasalho

Entre os dias 2 e 5 de julho, a Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon iniciará a distribuição dos donativos arrecadados durante a Campanha do Agasalho. A entrega será na sede do Provopar e a secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber, recomenda aos interessados em buscar peças de roupas que levem sacolas. Nos distritos rondonenses, a programação de entrega dos donativos será divulgada em breve.