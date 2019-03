Panorama regional do dia 27 de março de 2019

Novo delegado

Marechal Rondon está com novo delegado. Trata-se de Rodrigo Baptista Santos, de 32 anos. Nessa terça-feira ele fez uma visita cortesia ao prefeito Marcio Rauber, colocando-se à disposição do poder público e de toda a comunidade. “Pretendemos otimizar os trabalhos internos e externos da delegacia de polícia”, explicou o delegado, que já passou por municípios como Corbélia, Catanduvas, Capitão Leônidas Marques e mais recentemente Cascavel, onde exercia a função de delegado-adjunto.

Luz no sudoeste

Depois de reunião entre diretores da Copel, prefeitos e líderes da região sudoeste para tratar dos constantes problemas no fornecimento de energia, a empresa prometeu investir quase R$ 1 bilhão na melhoria das linhas de transmissão, troca de transformadores e ampliação das equipes de suporte. As melhorias devem começar nos primeiros dias e os prefeitos acompanharão o andamento dos investimentos, para garantir que os constantes prejuízos sejam cessados ou, ao menos, diminuídos o mais breve possível.

E no oeste?

Por outro lado, prefeitos da região oeste que também reclamaram das constantes quedas de energia tanto em cidades pequenas e médias, quanto em localidades do interior, aguardam algum anúncio de investimentos da Copel. Segundo a Amop, há relatos de perdas com plantéis de animais, estoques de perecíveis, oscilação de energia e até blackouts que podem durar horas seguidas. A redução de estruturas e de funcionários da Copel nas cidades de menor porte também motiva a reclamação.

Sementinhas da Saúde

Com a proposta de refletir sobre bons hábitos alimentares desde a infância, teve início em Mercedes o Projeto Sementinhas da Saúde. O projeto tem encontros mensais e é realizado todos os anos na Escola Municipal Tiradentes. Segundo as nutricionistas responsáveis, as práticas no início da vida ajudam na formação dos hábitos, por isso é fundamental uma alimentação adequada e saudável desde o nascimento.

Atraso na conta

Em virtude de um problema técnico no sistema, a fatura de água será entregue com atraso em Quatro Pontes. Conforme o Departamento de Tributação, Cadastro e Fiscalização, a leitura da água foi feita manualmente e será lançada assim que o problema for solucionado. O prazo para o pagamento poderá ser prorrogado conforme a necessidade, e ainda não há data prevista para entrega da fatura.

Unidades fechadas

Em decorrência da realização da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Céu Azul, que ocorrerá no dia 29 de março, a Secretaria de Saúde está comunicando que as Unidades de Saúde estarão fechadas na sexta-feira no período da tarde para atendimento ao público. Os usuários deverão recorrer ao Hospital Bom Samaritano.

Pesquisa

Equipe técnica do Parque Tecnológico de Itaipu conheceu algumas das atividades implantadas pelo Centro Avançado de Pesquisas de Santa Helena. Pesquisa mostrou que os projetos implantados no Centro são altamente sustentáveis e têm atraído equipes técnicas e comitivas da região e de outros países. “Esse é um modelo de como deve ser uma pequena propriedade, economicamente sustentável e rentável, também dando oportunidade ao produtor, tempo de interagir com o meio ambiente”, disse o secretário de Agricultura José Carlos de Oliveira.