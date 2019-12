Panorama regional do dia 27 de dezembro de 2019

Rede protetora

A Prefeitura de Itaipulândia instalou no Terminal Turístico de Jacutinga uma tela para proteger os banhistas de ataques de piranha. Na temporada passada foram registrados vários casos. Neste ano também já houve registros. A rede vai dar mais segurança aos visitantes. A expectativa é de que o público supere os anos anteriores, uma vez que a praia de Itaipulândia é uma das preferidas dos veranistas de toda a região.

Oeste Rock Festival

O Balneário de Santa Helena será palco neste sábado (28) de mais uma edição do Oeste Rock Festival. A programação, que faz parte do calendário de eventos do Município, é gratuita e conta com várias bandas de rock local e regional. A abertura será às 19h com a apresentação do DJ Zang, às 20h é a vez da Banda Juventude Perdida, às 21h tem Enigma 77, às 22h tem Outro Lado, às 23h tem Os Anônimos e, à meia-noite, DJ Pebe.

Férias

Os servidores públicos de Boa Vista da Aparecida terão, em sua maioria, férias coletivas de 2 a 31 de janeiro. Para os servidores lotados na rede municipal de ensino, as férias coletivas vão até 25 de janeiro de 2020. Os setores e os serviços considerados essenciais, que por sua natureza não podem ser paralisados ou interrompidos, como contabilidade, arrecadação, ação social, licitação, ambulância, saúde e limpeza urbana, trabalham normalmente ou em regime de plantão.

Cursos gratuitos

O Instituto Federal do Paraná abriu inscrições para o processo seletivo 2020 no Polo de Corbélia. São quatro opções de cursos técnicos gratuitos de nível médio subsequente: Administração, Agente Comunitário de Saúde, Logística e Meio Ambiente. O prazo vai até 23 de janeiro de 2020 pelo link http://inscricaoead.ifpr.edu.br/sistema_aluno/sistema/inscricao. Mais informações na Secretaria de Educação de Corbélia.

Show da virada

A dupla Cacio e Marcos faz o show da virada na rua coberta em Pato Bragado. A expectativa é de que milhares de pessoas assistam ao show que é oferecido gratuitamente pela prefeitura. “Cacio e Marcos têm milhares de seguidores nas redes sociais e certamente farão, com o show pirotécnico que estamos organizando, uma virada de ano inesquecível”, garantiu o prefeito Leomar Rohden.

Parquinhos

A Prefeitura de Formosa do Oeste começou a instalação de oito novos parques infantis em áreas onde já existem academias ao ar livre. Os parquinhos infantis serão instalados nas comunidades de Aymorés, Bela Vista, Birigui, Cruzeirinho, próximo ao Conjunto Vilas Boas, Avenida Paraná saída para o Laticínio, Avenida Paraná saída para a Guaporé, Cmei Arco-Íris e Conjunto Pará, onde irá atender também as crianças dos Bairros Cristo Rey, Moacir Micheletto e Vila Feliz.

Praça da Paz

As apresentações culturais na Praça da Paz em Foz do Iguaçu retornam nesta sexta-feira (27) e seguem até 19 de janeiro. Desde o dia 11 de dezembro a praça foi visitada por milhares de pessoas. “Ainda não temos um levantamento exato, mas a mobilização foi imensa, tanto de quem vive na fronteira, quanto de turistas”, conta o diretor da Fundação Cultural, Juca Rodrigues. As apresentações começam às 20h. A feirinha também terá edições extras no período da noite.