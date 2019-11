Panorama regional do dia 26 de novembro de 2019

Reservas para o fim de ano

A administração do Balneário Santa Helena já está recebendo os pedidos de reservas de quiosques para o Natal e o Ano-Novo. Serão aceitas reservas até 30 de novembro, pois já no dia 4 de dezembro haverá o sorteio dos quiosques. No total, são 90 quiosques disponíveis para locação, além das áreas de camping que, da mesma forma, contam com churrasqueiras, pias e água encanada. Outras informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico balneario@santahelena.pr.gov.br.

Asfalto

O prefeito de Assis Chateaubriand, João Aparecido Pegoraro, assinou a ordem de serviço para que seja feito o perfilamento asfáltico nas ruas dos Bairros Jardim Jussara e Panorama. A prefeitura investirá mais de R$ 1,2 milhão, com recursos próprios, para recuperação da pavimentação. “Com o anúncio desse benefício, resolveremos, de uma vez por todas, o problema que temos na pavimentação das ruas desses bairros”, disse o presidente da Câmara, Odilo Denig.

Cultura

Ocorre nesta terça-feira (26), no Centro Cultural Arte e Encanto de Pato Bragado, o 2º Encontro de Músicos. Estarão se apresentando, a partir das 19h, Comitiva Esperança, Orquestra Municipal e Coro Adulto de Pato Bragado, além da participação especial do Grupo Violão Estradeiro de Entre Rios do Oeste e a Orquestra de Marechal Cândido Rondon. A entrada é gratuita.

Reforma e ampliação

Começaram as obras de reforma e ampliação do Centro Cultural de Tupãssi, que também contemplam ampliação da estrutura para atender as demandas dos setores que atuam no local. O investimento é de R$ 500 mil. “Quando for concluída, essa obra trará mais comodidade para quem trabalha no local e principalmente conforto a toda a população”, comentou o prefeito Ito Caeiro.

Programação Natalina

A programação especial para o Natal 2019 começa neste sábado (30) em Nova Santa Rosa. O cronograma de eventos conta com noites natalinas das escolas, apresentações culturais, espetáculos musicais e teatrais, além de passeio ciclístico e Culto da Bíblia. A primeira apresentação será neste sábado, com a abertura oficial do 11º Natal da Família. Os eventos seguem até 22 de dezembro, encerrando-se com a 6ª Cantata Natalina. A programação faz parte do 11º Natal da Família nova-santa-rosense e é promovida e apoiada pela Prefeitura de Nova Santa Rosa. Todos os eventos serão gratuitos e abertos para a comunidade.

Equipamentos agrícolas

O Município de Nova Aurora recebe nesta quarta-feira (27) novos equipamentos e implementos agrícolas. Serão entregues uma plaina agrícola niveladora, quatro carretas de madeira e uma plantadeira adubadeira pantográfica. “Esses equipamentos serão utilizados pelo Município para prestar serviços à população além de outros que serão repassados à Associação de Moradores e Produtores do Universo. Os investimentos chegam em boa hora para beneficiar a comunidade.”, destacou o prefeito Pedro Leandro Neto.

Muito lixo

A sétima edição do Rio+Limpo, realizada sábado (23) em Terra Roxa, resultou na retirada de 1,5 tonelada de lixo de ilhas do Rio Paraná. As equipes trabalharam durante todo o dia realizando a limpeza no arquipélago com 30 participantes e quatro embarcações. O mutirão é uma iniciativa da Itaipu Binacional, com o Consórcio Intermunicipal para Conservação das Remanescentes do Rio Paraná e Áreas de Influência, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Parque Nacional de Ilha Grande e Prefeitura de Terra Roxa.