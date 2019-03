Panorama regional do dia 26 de março de 2019

Repovoando o Piquirizão

Alunos, voluntários e autoridades fizeram a soltura de 200 mil alevinos de espécies nativas da região no Rio Piquiri nas pontes que ficam nas divisas de Quarto Centenário com Nova Aurora e Formosa do Oeste. A ação foi coordenada por associações de pescadores da bacia do Rio Piquiri, o Grupo Amigos do Rio Piquiri, com apoio dos municípios de Formosa do Oeste, Quarto Centenário, Iracema, Jesuítas, Nova Aurora, Goioerê e Assis Chateaubriand.

Pesca proibida

A pesca no Rio Piquiri está proibida desde o mês passado, devido à morte de 50 toneladas de peixes por causas ainda desconhecidas, principalmente no trecho entre Ubiratã e Nova Aurora/Quarto Centenário. Com essa e outras ações nos próximos dias, quando o número de alevinos soltos no Rio Piquiri deverá chegar a 500 mil, os pescadores esperam que o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) libere a pesca no rio e em seus afluentes.

Teste seletivo

Quatro Pontes recebe até amanhã (27) inscrições para o teste seletivo que visa ao preenchimento das vagas e cadastro de reserva para: Educação Infantil e Psicologia 20 horas semanais. Na área de Educação Infantil e Ensino fundamental, para séries iniciais, Educação Física, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Jornalismo, Nutrição, Artes, Letras, com 30 horas semanais.

Estado de emergência

Mesmo com campanhas e mutirões, Santa Izabel do Oeste está em alerta total contra o mosquito da dengue. “Infelizmente, o número de larvas encontradas ainda é muito alto, o que mostra que a população não está fazendo sua parte”, disse o prefeito Moacir Fimoncin. Já está decretado estado de emergência e, com isso, as equipes poderão entrar nas residências e abrir portões e cadeados de locais em estado de abandono. O recolhimento dos materiais retirados de quintais, ruas e terrenos baldios começará hoje (26).

Leilão

A Prefeitura de Capitão Leônidas Marques vai leiloar amanhã (27) carros, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e sucatas. No catálogo do leilão estão: um Ford Fusion v6 3.0 (2011) pelo lance atual de R$ 17 mil, um cavalo mecânico Scania L111S (1979) por R$ 8.750 e um trator de esteiras Komatsu D50 15C 4×4 por R$ 97 mil, entre outros. O acesso à relação completa de produtos e a oferta dos lances podem feitos pelo site https://www.superbid.net.

Reservatório limpo

Cerca de 80 pessoas e 24 barcos que participaram da 7ª Operação Lago Limpo, em Três Barras do Paraná, retiraram mais de uma tonelada de lixo do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto Caixas. Além dos voluntários, participaram componentes do Corpo de Bombeiros, dos Brigadistas e da Polícia Militar. A Secretaria de Saúde disponibilizou uma ambulância para atendimento em caso de acidente, mas nenhum incidente foi registrado.

