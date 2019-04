Panorama regional do dia 26 de abril de 2019

Medianeira

O Projeto Técnico Social da Prefeitura de Medianeira atende a 304 famílias do Residencial Parque das Flores e tem como objetivo promover a participação social e a melhoria das condições de vida. Durante esta semana foi realizado curso no qual 25 famílias foram sorteadas e ganharam os jardins e o paisagismo nas residências. Elas receberam orientações técnicas de plantio, tipos de plantas, adubação, manutenção e como compor o projeto paisagístico.

Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Entre Rios do Oeste inicia na próxima segunda-feira (29) as inscrições para a eleição dos novos conselheiros tutelares do Município. Ao todo, serão ofertadas cinco vagas titulares e oito suplentes, para o mandato de 2020 a 2023. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de maio na Secretaria de Assistência Social das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30.

Orçamento 2020

Será realizada no dia 7 de maio, na Câmara Municipal de Tupãssi, audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai debater e estudar propostas e políticas públicas para a elaboração do Orçamento de 2020. A participação de todos é muito importante, pois se trata da discussão sobre metas e prioridades da administração pública a serem desenvolvidas pelo município no ano de 2020.

Crédito mais barato

Através do Fomento Paraná, os empreendedores de Nova Cantu terão acesso ao crédito com o objetivo de estimular o desenvolvimento e a produtividade. O apoio técnico e financeiro voltado às necessidades de cada um será enquadrando e alinhado aos negócios da Fomento Paraná. Para acesso ao crédito mais barato ou maiores informações os empreendedores cantuenses podem comparecer na prefeitura.

São Jorge do Oeste

Proprietários de veículos de São Jorge do Oeste que eram obrigados a se deslocar até Quedas do Iguaçu uma distância de aproximadamente 50 km para regularizar a documentação de seus veículos passam a ser atendidos com licenciamentos, transferências e emplacamentos de veículos pela 31ª Ciretran de Dois Vizinhos, distante apenas 20 km. A portaria foi assinada pelo diretor do Detran do Paraná, Cesar Vinícius Kogut.

Planalto

A administração de Planalto vem intensificando os trabalhos de recuperação de estradas no interior. O Município vem atravessando situação difícil para recuperação. “Tivemos grandes volumes de chuvas e outras situações como o sucateamento das maquinas. Estamos terceirizando as obras, trabalhando com motoniveladoras de empresas particulares, que levarão pelo menos 90 dias para deixar todas as estradas em boas condições”, disse o prefeito Antônio Carlos Damin.

Cooperativa Mirim

Projeto da Prefeitura de Campina da Lagoa, através da Secretaria de Educação, o Cooperim é levado aos alunos das escolas municipais com o objetivo de mostrar a importância de cooperar desde pequenos. Nesta semana foi realizada assembleia para prestação de contas e eleição dos novos membros da diretoria e conselho fiscal.