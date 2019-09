Panorama regional do dia 25 de setembro de 2019

Setembro Rosa

A Secretaria de Saúde de Quatro Pontes realiza o Setembro Rosa com várias ações gratuitas. Nesta quarta-feira (25), no Centro de Saúde, haverá coleta de preventivos e agendamentos de mamografia. À noite, das 18h às 21h45, ambos os serviços serão disponibilizados, além de roda de conversa com a médica clínica-geral da Estratégia Saúde da Família, Aline Carbonera, e a realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.

Plano-diretor

O prefeito de Campo Bonito, Antonio Carlos Dominiak, deve enviar para votação na Câmara de Vereadores o novo plano-diretor elaborado em parceria com representantes de diversos segmentos da sociedade para orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural e na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população.

Manutenção no lago

A equipe da Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura de Vera Cruz do Oeste esvazia o Lago Municipal para nova manutenção. “Após a primeira manutenção, apareceram novos problemas e, antes que ocorra algo mais sério, como o rompimento da represa, vamos esvaziar para impermeabilizar e fazer os reparos necessários”, explicou o diretor da secretaria, Andrey Hudema.

Reta final

A área com toda a infraestrutura do novo Parque de Máquinas de Entre Rios do Oeste está sendo finalizada pelas Secretarias de Viação, Obras e Serviços Públicos e Planejamento. Além de garagem para os veículos, o novo local contará com centro administrativo, oficina, vestiário, depósito, almoxarifado, área de lavagem, lavanderia, área de motoristas e operadores. “Essa obra é mais uma reivindicação antiga e que agora está se tornando realidade”, disse o prefeito Jones Neuri Heiden.

Destinação correta

A Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico e Pneus realizada em Assis Chateaubriand arrecadou 11 toneladas de materiais. Ao final, 9 toneladas de lixo eletrônico foram entregues à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e cerca de 2 toneladas de pneus serão entregues a uma entidade especializada e posteriormente utilizadas como fonte de energia. O objetivo do movimento foi dar a destinação ambientalmente correta no descarte desse tipo de lixo.

Oncinhas do Refúgio

Dois nomes despontam como favoritos na campanha para batizar as oncinhas-pintadas do Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu Binacional. Pytu é o nome mais votado para o filhote macho, com mais de 64% das indicações; para a fêmea, Poty aparece com 55%. A votação segue até outubro. As opções vêm do idioma avá-guarani. Pytu significa fôlego, Arandu é sábio e Marangatu é santo. Poty significa flor, Porã é bonita e Panambi é borboleta.

Miss Itaipulândia

Foram apresentadas à sociedade de Itaipulândia, durante o Festival Regional da Canção e Festival Municipal da Canção, as candidatas ao título da beleza da mulher itaipulandiense. Estarão concorrendo seis candidatas: Mayara Beatriz Trojak, Letícia Spieker Gasparini, Katiene Schneider, Heloísa Trevisan Carvalho, Barbara Cardine Schneider e Kemilly Ahânna Serena. As candidatas sobem na passarela no dia 8 de novembro no Centro de Eventos, durante comemoração do 27º aniversário de Itaipulândia.