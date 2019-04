Panorama regional do dia 25 de abril de 2019

Plano diretor

A Secretaria de Planejamento de Mercedes realizará a Conferência Municipal do Plano Diretor nesta quinta-feira (25), a partir das 19h, na Câmara de Vereadores. O evento marca a etapa final do processo de revisão que contemplou a realização de quatro audiências públicas para discutir as mudanças. A revisão do Plano Diretor engloba diversas áreas, tais como desenvolvimento urbano, infraestrutura, ordenamento territorial, desenvolvimento econômico, dentre outras.

Pare de fumar

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Cafelândia iniciará no mês de maio um grupo de tabagismo com o objetivo de fazer com que os participantes parem de fumar. Durante as reuniões serão feitas abordagens ativas e pragmáticas em que os participantes são incentivados a aplicar o que aprenderam com o grupo em outros aspectos da vida. Para participar, o interessado precisa entrar em contato com a UBS mais próxima para coletar todas as informações e fazer inscrição.

Exército e comunidade

O Exército Brasileiro, através do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, de Foz do Iguaçu, promove nesta quinta-feira (25) uma ação social em São Miguel do Iguaçu. Será no Citel (Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer) e terá a presença da Banda, Médicos e Dentistas. A ação envolverá, durante o dia, alunos, familiares e vizinhos do “Centro”, com brincadeiras, atendimentos médico e odontológico.

Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Entre Rios do Oeste inicia na próxima segunda-feira (29) as inscrições para a eleição dos novos conselheiros tutelares do município. Ao todo, serão ofertadas cinco vagas titulares e oito suplentes, para o mandato de 2020 a 2023. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de maio na Secretaria de Assistência Social das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30.

Nova balsa

O prefeito de Campina da Lagoa, Milton Luiz Alves, assinou aditivo no valor de R$ 83 mil e a nova balsa no Rio Piquiri que faz a travessia entre Campina da Lagoa e Guaraniaçu deve ser entregue em 9 de julho. A licitação original era de R$ 505 mil. O prefeito frisou que o aditivo será bancado com recursos próprios do Município.

Dragagem liberada

O Instituto Ambiental do Paraná concedeu licença para dragagem do Rio Caapaço em Serranópolis do Iguaçu e assim atende reivindicação antiga dos moradores. “Este local sofreu assoreamento nos últimos anos e a cada chuva ocorriam alagamentos. Nos próximos dias a obra será iniciada com a abertura do leito e reconstrução da mata ciliar, conforme Termo de Compromisso acordado com e IAP”, disse a prefeita interina Josiane Kochhann.

Festa das Nações

A maior festa filantrópica do Paraná começa nesta sexta-feira (26). A Festa das Nações tem por objetivo ajudar a manter as atividades de sete entidades beneficentes do Município de Guaíra. Entidades essas que são representadas pelas barracas paraguaia, alemã, portuguesa, japonesa, árabe, italiana e brasileira. Este ano a festa terá seis dias de duração com atrações de renome nacional e muito esperadas pelos munícipes.