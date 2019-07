Panorama regional do dia 24 de julho de 2019

10 anos de canto

O Coro Municipal Juvenil de Nova Santa Rosa realiza domingo (28) o 9º Espetáculo Musical intitulado “De Volta ao Futuro”. A programação será alusiva aos dez anos do grupo. Na oportunidade, irão se reunir os atuais e os ex-coralistas para a apresentação que promete muita emoção. O espetáculo será um verdadeiro túnel do tempo, com apresentações de músicas de diversos estilos que fizeram parte desta trajetória. O projeto é mantido pela Secretaria de Educação e Cultura, com apoio e incentivo em espetáculos, cantatas, gravações de CDs, entre tantas outras atividades realizadas pelo grupo.

40 ton de alimentos

A Expo Rondon 2019 ainda não começou, mas já apresenta bons resultados. Trata-se da arrecadação de alimentos. Mais de 40 toneladas foram trocadas por ingressos para os shows de Luan Santana, Matheus e Kauan e Zezé di Camargo e Luciano. De acordo com o pastor Alfredo Bischoff, após a Expo Rondon, todos os alimentos passarão por uma triagem e as igrejas doarão parte deles para os membros mais carentes. Os demais alimentos serão doados para 16 entidades do Município e da região.

Auxílio-transporte

A Prefeitura de Tupãssi informa que as inscrições para a renovação do Programa de Auxílio Transporte para Estudantes de nível técnico e superior seguem até 14 de agosto. O aluno deve estar regularmente matriculado nas modalidades presencial ou semipresencial em um estabelecimento fora de Tupãssi e ser residente no Município. O auxílio corresponde ao valor mensal de R$ 150 para estudantes de cursos na modalidade presencial e de R$ 30 mensais para estudantes da modalidade semipresencial.

Curso gratuito

A Agência do Trabalhador de Ouro Verde do Oeste, com apoio da administração municipal e do Senai, oferece gratuitamente o Curso de Elétrica Automotiva, com carga de 80 horas, que será realizado na Carreta do Conhecimento no Município. As inscrições serão realizadas na Agência do Trabalhador e os interessados devem comparecer portando documentos pessoais e Carteira de Trabalho. A idade mínima necessária é de 16 anos. Após realizar o cadastro, haverá uma pré-seleção. O curso será disponibilizado em três turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Pavimentação

A Prefeitura de Cafelândia finalizou a pavimentação asfáltica com calçadas em algumas ruas do Bairro Floresta, um sonho antigo dos moradores. A obra teve um custo de aproximadamente R$ 270 mil e foi realizada com recursos próprios do Município. “Uma grande conquista para a administração e para os moradores desse bairro que tanto pediam pela pavimentação. Um trabalho em conjunto que fez a diferença e que hoje está beneficiando a população. O trabalho continua e vamos em busca de mais recursos para pavimentar um trechinho que ficou para trás”, disse o prefeito Estanislau Franus.