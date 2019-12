Panorama regional do dia 24 de dezembro de 2019

Melado registrado

Antigo sonho da população de Capanema começou a se tornar realidade. O Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) publicou a concessão da Indicação Geográfica do Melado de Capanema, sendo esta a primeira do sudoeste e a oitava do Paraná a ser concedida. Em breve o órgão fará a entrega oficial da carta de indicação, o que valorizará ainda mais o produto já tradicional do Município. O trabalho foi conduzido com suporte principal do Sebrae/PR, da prefeitura e das agroindústrias.

Réveillon

A Prefeitura de Quatro Pontos organizou uma programação especial para festejar a chegada de 2020 na Praça Cristo Rei. A partir das 22h haverá show com a dupla Zé Lucca e Gabriel e, na virada, terá queima de fogos. Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, e no dia 31 haverá ponto facultativo das 13h30 às 17h30. E, no dia 26, o ponto facultativo será em período integral. Nessas datas haverá plantão para atendimento de casos de urgência e emergência.

Repasse a hospital

A Prefeitura de Assis Chateubriand fez o repasse da parcela do mês de dezembro, no valor de R$ 560 mil, ao Hospital Beneficente, totalizando R$ 7,6 milhões durante o ano de 2019. O hospital realiza, em média, 4.500 atendimentos por mês, entre procedimentos de baixa e média complexidades. Em breve, a entidade também deverá receber habilitação para alta complexidade e, em janeiro e fevereiro, deve receber liberação para iniciar o atendimento na ala com dez leitos de UTI.

Recorde de atendimentos

A Sala do Empreendedor de Cafelândia bateu recorde com mais de 12 mil atendimentos em 2019. Os principais serviços prestados foram: alvará, cartilha de abertura de empresas, boletos, certificado de condição de microempreendedor individual, declaração anual, formalização, nota fiscal, entre outros. “São números que engrandecem o Município. Ganhamos o Selo Ouro ano passado e acredito que este ano não será diferente”, disse o prefeito Estanislau Franus.

Recesso

A Prefeitura de Ubiratã está em recesso funcional em todas as repartições públicas municipais até 3 de janeiro de 2020. Os serviços considerados essenciais à cidade deverão funcionar normalmente para não prejudicar o atendimento à população. As atividades retornarão no dia 6 de janeiro de 2020.

Hospital Seguro

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, foi escolhido dentre cinco hospitais do Brasil para receber a implantação do Programa Hospital Seguro para a Pessoa Idosa. Desenvolvido pelo Hospital do Coração de São Paulo, e viabilizado pelo Ministério da Saúde, o programa tem como objetivo apoiar os hospitais no desenvolvimento de modelos coordenados de atenção à pessoa idosa com foco na prevenção de complicações.

Mais tempo

Os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu ganharam uma hora a mais para programar a visita ao Patrimônio Natural da Humanidade. A unidade de conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, abrirá até o dia 26 de janeiro de 2020 das 8h às 17h, ou seja, uma hora mais cedo. Para quem quiser ganhar ainda mais tempo e adiantar o planejamento do passeio, uma boa opção é adquirir o ingresso on-line pelo site www.cataratasdoiguacu.com.br.