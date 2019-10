Panorama regional do dia 23 de outubro de 2019

Tiro de Guerra

Os jovens de Assis Chateaubriand que se alistaram neste ano para o Serviço Militar devem se apresentar ao Tiro de Guerra 05-015 para seleção de contingente, nesta quinta (24) e sexta-feira (25), quando passarão por entrevista e inspeção de saúde. Ao fim do processo de seleção, 40 jovens serão matriculados para o exercício do Serviço Militar em 2020.

Bons hábitos

Mais de 800 crianças e professores da rede municipal de ensino de Capitão Leônidas Marques participaram de um dia voltado ao desenvolvimento de hábitos saudáveis em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. A programação termina nesta quinta-feira (24), com várias ações. “Estimular hábitos alimentares saudáveis é fundamental em todas as fases da vida, mas na primeira infância pode fazer a diferença para toda a vida”, destaca a coordenadora do projeto, Elister Balestrin.

Roda de conversa

O Centro Especializado em Reabilitação de Foz do Iguaçu promove nesta quarta-feira (23) roda de conversa sobre promoção, prevenção e tratamento do câncer de mama. A atividade, em alusão ao Outubro Rosa, é voltada a pacientes, familiares e acompanhantes dos usuários. O Centro conta com um grupo de apoio chamado “VemCER Rosa” destinado às mulheres que passaram por remoção completa das mamas por conta do câncer. O grupo atende cerca de 15 pacientes e oferece serviços de fisioterapia, psicologia e motivacionais.

Encontro para cães

A Praça Willy Barth de Marechal Cândido Rondon sediará no dia 17 de novembro o 5º Encontro de Cães do município. A programação, que começa às 16h, tem como objetivo o entretenimento e a confraternização entre donos e cães. A entrada é livre e contará com música ao vivo, distribuição de petiscos e brinquedos. A expectativa é reunir mais de 120 animais.

Poços artesianos

A Secretaria de Infraestrutura de Santa Helena está instalando novos poços artesianos em comunidades rurais para solucionar problemas de falta de água principalmente no fim das redes em locais mais altos. Na semana passada o trabalho aconteceu em Nova Esperança. O novo poço vai atender cerca de 30 famílias que enfrentavam problemas com o fornecimento de água. Nos próximos dias outros três poços serão instalados nas comunidades de São Vicente Chico, Linha Dona Oliva e Aparecida.

Gincana

Aconteceu ontem(22) a terceira etapa da gincana da Casa Familiar Rural de Três Barras do Paraná com os alunos do nono ano do Colégio Estadual Princesa Isabel.Durante o encontro, os alunos foram apresentados às instalações da casa, e conheceram as atividades, corpo docente e organizações envolvidas, num contato direto com a realidade do local e podem escolher se desejam estudar lá. Logo após as apresentações, os participantes recebera m lanche e, em seguida, participam da gincana com diversas brincadeiras e atividades de desenvolvimento pessoal e em grupo.

Criança Solidária

Cerca de 4 mil pessoas participaram do 1º Criança Solidária de Cafelândia com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos para serem doados às Pastorais das Crianças das paróquias do Município. “Fico muito feliz de ver que em nossa cidade tem tantas pessoas solidárias e que se preocupam com o próximo, principalmente com as crianças”, destacou o prefeito Estanislau Franus.