Panorama regional do dia 23 de novembro de 2019

Comemorando

Para comemorar o aniversário de 37 anos, a Prefeitura de Cafelândia preparou uma programação especial durante todo o mês de novembro, que prossegue neste sábado (23), com shows da dupla Sales e Henrique e Mariana e Mateus. Domingo (24), após o encerramento da Miniolimpíada, haverá apresentações regionais e show com a dupla Barreto e Campo Grande e depois tem Nany Becker e Rodrigo. Segunda-feira (25) será feriado na cidade.

Estrada pavimentada

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, em parceria com a Itaipu Binacional, deu início às obras de calçamento na estrada que atende os produtores rurais da Vila São João do Canavial. O investimento é de R$ 502 mil. “Sabemos a importância que o calçamento trará aos moradores, contribuindo para o escoamento das safras, fluidez do trânsito de veículos, caminhões e maquinários pesados”, disse o prefeito Cláudio Eberhard.

Ornamentação natalina

A partir de segunda-feira (25) estarão abertas as inscrições para o Concurso de Ornamentação do Natal de Pato Bragado. As inscrições devem ser feitas até 13 de dezembro. O concurso é dividido em categorias: Residencial Urbana, Residencial Rural e Residencial Empresarial. A decoração deverá estar concluída até 12 de dezembro e será avaliada por uma comissão julgadora.

Fiscalizando o transporte

A Prefeitura de Assis Chateaubriand iniciou, em conjunto com empresas do setor de construção civil – especialmente as que realizam o transporte de entulhos em caçambas -, um trabalho de conscientização para a correta separação dos materiais oriundos de construções. O Município passou a fiscalizar a destinação final desses resíduos e a partir de agora entulhos misturados com recicláveis não serão mais aceitos no aterro sanitário.

Papai Noel

O Natal Encantado de Toledo, que será aberto no dia 29 de novembro, às 19h30, na Praça Willy Barth, terá como atração principal a descida do Papai Noel do alto da torre da Catedral Cristo Rei, além da Casa do Papai Noel para visitação. Para contribuir com o clima natalino, será realizado também o acendimento das luzes. As principais ruas de Toledo, incluindo o Largo São Vicente de Paulo e a Praça Willy Barth, ganharão iluminação especial.

Rio + limpo

A ação ambiental Rio + Limpo, que reúne entidades e voluntários para realizar a limpeza nas ilhas do Rio Paraná, ocorrerá neste sábado (23) em Terra Roxa. O programa é uma iniciativa de Itaipu Binacional, prefeitura, voluntários e diversas outras entidades ambientais e foi criado para fazer um arrastão de limpeza em todas as margens do arquipélago do Parque Nacional de Ilha Grande. Desde 2012 várias toneladas de lixo deixadas nas ilhas já foram retiradas.

Pesca no lago

A Prefeitura de Braganey realiza neste domingo (24) a Pesca no Lago, aberta somente para moradores do Município. A competição vai premiar os pescadores com troféus para os três maiores peixes. O pescador mais velho e o mais novo também serão premiados. Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição e doar 1kg de alimento não perecível, que será revertido a entidades municipais. O evento terá início às 13h30, com encerramento às 18h de domingo.