Panorama regional do dia 23 de março de 2019

Áreas de risco

Para diminuir o alto índice de famílias que vivem em áreas de risco em São Miguel do Iguaçu, o promotor Dr. Pedro Gabriel Hayashi Almeida se reuniu com o Prefeito Claudio Dutra, Força Verde, IAP, vereadores e Conselho de Segurança. Ficou definido que nos próximos dias será feito um levantamento da situação dessas famílias. “Pela questão social não é possível fazer um despejo em massa do dia para a noite. Estamos buscando um equilíbrio. Estas famílias correm risco de alagamentos, desabamento e erosões”, afirma o Dr. Pedro.

Ciscopar com nova direção

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, realizou assembleia nesta sexta-feira (22), em Mercedes. Prefeitos e Secretários de Saúde dos 18 municípios que integram o consórcio elegeram a prefeita Cleci Loffi como nova Presidente e o prefeito de Terra Roxa Altair de Padua como vice. A prefeita Cleci Loffi agradeceu a confiança e garantiu que dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado no sentido de fortalecer cada vez mais o consórcio.

Ubiratã

Foi iniciada a pavimentação com pedras poliédricas da Estrada Amazonas, que liga a BR 369 até a Rodovia Ercides Rossetto. O projeto prevê um calçamento capaz de suportar o tráfego de caminhões, e máquinas agrícolas, desviando o trânsito pesado do Distrito de Yolanda e do perímetro urbano. “A obra já está bem adiantada e se o tempo ajudar logo teremos mais uma estrada importante concluída”, disse o secretário de Viação Nilson Messa.

Imposto

O Departamento de Tributação de Capitão Leônidas Marques informa que o carnê do Alvará 2019 está disponível para a retirada e o pagamento em cota única deve ser efetuado até o próximo dia 30 de março. O Alvará de licença é documento obrigatório, que deve estar sempre exposto no estabelecimento. Mesmo quem não tem estabelecimento fixo, mas explora alguma atividade, deve ter o licenciamento.

Mais prazo

A prefeitura de Medianeira prorrogou até 27 de março o prazo para o pagamento de parcela única com desconto de 5% do IPTU 2019. A prorrogação foi concedida para beneficiar os contribuintes que não receberam os boletos do IPTU em tempo hábil. O contribuinte terá que reemitir o boleto através do site da prefeitura ou retirar diretamente no setor de Tributação.

Alerta

Secretaria de Saúde de Cafelândia alerta a população para os perigos da dengue. Nos últimos 6 meses, 9 casos positivos foram registrados. “Isso não é brincadeira, a dengue mata, a saúde está fazendo o seu trabalho, mas não temos acesso a todas as residências e precisamos da ajuda da população para eliminar os criadouros”, alerta Coordenador de Endemias, Anderson Almeida.

Mais dengue

Com cinco casos confirmados e mais casos suspeitos o Município de Anahy está em alerta. O prefeito Carlos Antônio Reis foi às ruas e determinou que todos os funcionários atuem na limpeza, recolhimento de lixo e ações de prevenção. “Cada cidadão pode e deve fazer a sua parte”, disse. O vice-prefeito Odair ficou no comando de uma central de atuação coordenando a limpeza em toda a cidade.