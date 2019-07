Panorama regional do dia 23 de julho de 2019

Fermop em Maripá

Com representantes nas quatro categorias, Maripá vai sediar neste sábado (27) a etapa de abertura do 14º Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná). O evento terá início às 19h30 e será realizado no Centro de Eventos, com representantes de 13 municípios da região oeste do Estado. Ao todo, serão quatro etapas classificatórias até a grande final que será em Quatro Pontes, no dia 14 de setembro.

Fermop em São José

Na noite de 17 de agosto, o Centro de Eventos de São José das Palmeiras será sede da segunda etapa classificatória do 14º Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná. O evento terá entrada franca e premiará competidores nas categorias sertaneja, popular, gospel e infantojuvenil. Os interessados em participar poderão fazer as inscrições gratuitamente na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município.

Leilão

Com a inclusão de novos lotes de bens de propriedade do Município, a administração de Pato Bragado fará um leilão no dia 5 de agosto. São 72 lotes com itens como caminhão, ônibus, veículos, luminárias, telhas, entre outros que serão ofertados. Podem participar do leilão pessoas físicas e pessoas jurídicas, com exceção dos servidores públicos municipais.

Fim do prazo

A Prefeitura de Assis Chateaubriand avisa que termina em 30 de agosto o prazo para pedidos de isenção do IPTU 2019. Têm direito ao benefício da isenção os aposentados e os pensionistas, a partir de 65 anos, viúvos e portadores de deficiência, desde que sejam proprietários de apenas um imóvel e tenham renda mensal familiar de até dois salários mínimos. Os pedidos devem ser feitos no Departamento de Assuntos Comunitários e Habitação, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

UBS fechada

A Prefeitura de Toledo informa para a comunidade que a UBS do Jardim Coopagro, após reformas, realiza a mudança, nesta quinta (25) e sexta-feira (26). Com isso, os serviços à população estarão indisponíveis. Na segunda-feira (29), a equipe da UBS Coopagro passará a atender normalmente.

Mutirão de limpeza

Dando sequência ao trabalho de limpeza pelos bairros, nesta semana a Prefeitura de Assis Chateaubriand dará início à recolha de galhos e entulhos no Jardim Progresso. Conforme cronograma, o mutirão deve começar na quinta-feira (25), assim que finalizado nos Jardins Jussara e Panorama. O mesmo serviço também foi realizado no Distrito Encantado do Oeste.

Revitalização da praça

Braganey vive um momento de transformação, com obras em todos os setores. A Praça Padre Paulo, no Centro, está sendo totalmente revitalizada. O local está com as obras adiantadas e em breve a população vai poder usufruir de um lugar especial para lazer, esporte e cultura. A praça vai receber academia ao ar livre, parquinho infantil, bancos, pergolados, concha acústica, iluminação de LED, calçadas em paver e paisagismo.