Panorama regional do dia 21 de novembro de 2019

Novo terminal

As obras de um novo e moderno Terminal Rodoviário de Braganey estão em fase adiantada de construção. A empresa vencedora da licitação garante que funcionários e material para as obras serão adquiridos de empresas locais e que a obra será entregue já no início de 2020. “Estão gerando empregos e renda para o Município, que será revertida em prol de melhorias para todos”, comemora o prefeito Odair Guerreiro.

Arrastão contra dengue

Equipes de servidores da limpeza pública e agentes de endemias de Nova Santa Rosa estão realizando um novo arrastão contra a dengue, com a vistoria em todas as residências da cidade, para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde lembra a importância de permitir que os servidores identificados entrem e vistoriem os terrenos a fim eliminar criadouros e orientar os moradores sobre cuidados para prevenir a infestação.

Meio expediente

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida já está funcionando das 7h às 13h, sem intervalo para o almoço. A medida promete gerar uma economia de aproximadamente R$ 30 mil mensais. A redução da carga horária foi proposta pela Secretaria de Fazenda e Administração e aceita pelo prefeito Leonir dos Santos. Não haverá redução de salários dos servidores, mas a ação deve gerar economia no consumo de combustíveis e aos gastos com telefone, luz e água entre outros.

Benefício

A Prefeitura de Assis Chateaubriand concedeu a isenção do IPTU 2019 a 510 contribuintes que se enquadram nos critérios estabelecidos pela lei que beneficia idosos, viúvas, aposentados e pensionistas a partir dos 65 anos e portadores de deficiência. “Com o dinheiro que pagariam o imposto, essas famílias podem atender outras necessidades ao longo do ano”, destacou o prefeito João Pegoraro. Para ter direito à isenção do IPTU, o cidadão deve possuir um único imóvel, residir no mesmo e renda familiar de até dois salários mínimos.

Fozhabita

Termina no dia 29 de novembro o prazo para novas inscrições e a atualização cadastral no Fozhabita. Para atualizar as informações, é necessário comparecer ao Fozhabita com os documentos pessoais de todos os membros da família e o comprovante de inscrição no Cadastro Único. Para caso de pessoas com deficiência ou com doenças crônicas incapacitantes para o trabalho, também é necessária a comprovação. Até agora, 3.090 famílias estão com cadastros e inscrições atualizadas.

Centro comunitário

A Prefeitura de Ramilândia assinou ordem de serviço para dar inicio à reforma do Centro Comunitário Municipal, que era um grande sonho da população. Os moradores comemoram, já que eram diversas as dificuldades para realizar casamentos, festa de aniversários, formatura, Clube do Vovô, dentre outras festividades. O investimento na reforma será de R$ 505 mil reais e as obras devem ter início nos próximos dias.

Reciclagem

A Prefeitura de Palotina, em parceria com a Itaipu Binacional, está investindo mais de R$ 1 milhão na Central de Triagem de Reciclados. Recentemente, toda a estrutura física foi ampliada e reformada, além disso, o calçamento com pedras poliédricas no interior do local está praticamente concluído e também será construída uma cisterna para captação, armazenamento e conservação da água que pode ser reutilizada pelos agentes ambientais, diminuindo o gasto da água potável.