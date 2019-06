Panorama regional do dia 20 de junho de 2019

Horta comunitária

Em breve, os moradores de Maripá poderão incluir nas refeições, legumes e verduras produzidos por eles próprios na primeira horta comunitária. Alguns participaram da construção da horta, localizada no Loteamento Cota II, onde foram plantados legumes e verduras, condimentos e plantas medicinais. “Vamos avaliar os resultados e a intenção é estender para os distritos de Candeia e Pérola Independente, e outros bairros da cidade”, disse o secretário de Agricultura Orlando Binsfeld.

Missal dos 56 anos

No mês de julho o município de Missal vai comemorar seu 56º aniversário, e uma grande programação está sendo preparada para celebrar a data, comemorada no dia 25 de julho. A programação tem início no dia 03 de julho e encerra no dia 17 de agosto com vários eventos culturais e esportivos. O ponto alto da programação é o bolo de 56 metros e o show com a dupla Zezé di Camargo e Luciano no dia 25 de julho no Centro de Eventos sem cobrança de ingressos.

Feira com Arraiá

Santa Terezinha de Itaipu promove, durante a Feira Municipal, o 1º Arraiá que vai até o próximo dia 29. Quem visitar o local poderá adquiridos produtos vindos direto do produtor, com preços acessíveis, isso porque na feira existe uma grande opção em saladas, legumes, hortifrutigranjeiros, frangos, embutidos, produtos de panificação, doces, geleias, mel e compotas. A Feira Municipal fica localizada na Avenida das Nações, esquina com a Rua dos Estudantes, centro.

Qualificando produtores

Depois de 80 horas de aprendizado, terminou ontem (19) o curso de Olericultura para pequenos produtores de Capitão Leônidas Marques. O curso faz parte do Plano de Desenvolvimento Rural da prefeitura em parceria com Emater-Pr e Senar-Pr O objetivo é transformar pequenas propriedades cada uma com suas particularidades em modelos de qualidade no campo, para que possam produzir com qualidade agregando maior renda na hora da comercialização, independente qual cultivo ou seus derivados”, disse o prefeito Claudiomir Quadri.

Mutirão de cirurgias de cataratas

A Secretaria de Saúde de Dois Vizinhos vai realizar no final deste mês e início de julho um mutirão de cirurgias de cataratas e pterígio. Serão 82 cirurgias de cataratas e 30 de pterígio, e com isso será zerada a fila de espera por esses procedimentos em Dois Vizinhos. Pelo convênio, as cirurgias serão pagas pelo Governo do Estado e contrapartida do município, e atenderão apenas duovizinhenses que estão na fila de espera.

Formação de cabos

O Tiro de Guerra 05-015 de Assis Chateaubriand realiza amanhã (21), a formatura do Curso de Formação de Cabos que ocorreu entre os meses abril e maio para os atiradores que foram selecionados. No evento, além da entrega dos braçais aos monitores, concludentes do curso com aproveitamento, serão entregues as boinas verdes, símbolo do combatente territorial, bem como a premiação do campeão do concurso de Ordem Unida, com armas e entrega de certificados.