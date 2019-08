Panorama regional do dia 20 de agosto de 2019

Gincana Jovens Lindeiros

Mais de 200 participantes estão inscritos na quinta edição da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida. As ações já começaram. Até esta terça-feira (20), os participantes devem criar um slogan para o grupo e uma página social onde serão postados ações, depoimentos, debates e demais iniciativas para conseguir engajamento relacionado ao tema: o combate ao uso de drogas. As atividades ocorrerão até 29 de novembro, data da entrega da premiação.

Quem participa

Os participantes são Foz do Iguaçu, com dois grupos, Pode Pá e Ubuntu; Guaíra, com o grupo Avalanche; Itaipulândia – Juventude em Ação; Marechal Cândido Rondon – SUPERação; Mercedes – Jovens Mercedenses Conectados para o Bem; Pato Bragado – Força Jovem; Santa Helena – Terra Unida; São Miguel do Iguaçu – Coiote. A premiação terá um total de R$ 10 mil que serão divididos entre os vencedores.

Arte em Cafelândia

Segue até o dia 30, na Casa da Cultura, em Cafelândia, a exposição “Expressão da Arte”, com trabalhos da artista plástica Patricia Skura e de seus alunos. “Fiquei surpreso com a quantidade de quadros expostos aqui, na Casa da Cultura”, destacou o prefeito Estanislau Franus. Durante o evento, mais de 40 alunos receberam os certificados. A exposição é aberta para o público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Ônibus Lilás em Guaíra

Começa nesta terça-feira (20), com o ônibus Lilás, o atendimento itinerante em combate à violência contra as mulheres. A unidade móvel recebe mulheres em situação de violência e oferece orientações psicológica e jurídica, bem como assistência social. A abertura será às 8h30, com uma palestra no fórum de Guaíra. Na quarta-feira (21) o ônibus atenderá na praça, a partir das 9h30, e à tarde vai até a comunidade de Bela Vista e atenderá em frente ao Ginásio de Esportes.

Feira Internacional

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu lançou edital de Seleção e Contratação de Atividades Culturais para apresentações durante a 15ª Feira Internacional do Livro. As inscrições são gratuitas e seguem até 26 de agosto. Os artistas poderão escolher entre 11 diferentes modalidades. A intenção é fomentar a participação dos artistas locais. “Os artistas têm esse diálogo direto com o público e isso reflete diretamente na participação e na interação das pessoas dentro da feira”, disse a diretora cultural Thaísa Praxedes.

Reforma autorizada

A Rodoviária de Toledo vai receber um novo visual. Com investimento de R$ 1,8 milhão do governo do Estado e contrapartida municipal de R$ 94 mil, a reforma trará mais comodidade e conforto para os passageiros que embarcam e desembarcam diariamente. O projeto prevê pintura, troca de esquadrias metálicas e revestimentos, revisão na parte elétrica, instalação de piso tátil e elevador, cercamento, recapeamento asfáltico, reforma dos banheiros, entre outras melhorias.

Encontro de Vozes

Encerrando a programação de 56 anos de Missal, o Encontro de Vozes reuniu 14 corais que apresentaram diversas canções aos presentes. Participaram do encontro corais de Céu Azul, Medianeira, Matelândia, Toledo, Serranópolis do Iguaçu e Foz do Iguaçu, com os corais da Unila e da Itaipu, e ainda um grupo de Chapecó (SC), num total de 400 coralistas.