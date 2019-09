Panorama regional do dia 19 de setembro de 2019

Expo Assis 2019

A Comissão Central Organizadora definiu a programação oficial da Expo Assis 2019, que será realizada de 17 a 20 de outubro com inúmeras atrações, entrada gratuita todos os dias e expectativa de mais de 100 mil participantes. A abertura oficial da exposição que marca o aniversário de 53 anos de Assis Chateubriandt, a 36ª Festa das Nações e a 31ª Exposição Comercial e Industrial será na quinta-feira (dia 17), com show de Eduardo Costa a partir das 23h.

Parceria gera benefícios

A Prefeitura de Capitão Leônidas Marques assina nesta quinta-feira (19) o contrato com agricultores familiares para entrega de 37 alimentos que compõem a cesta básica do programa de alimentação escolar. Com isso, a administração vai garantir o direito à alimentação adequada, com alimentos produzidos no Município. “Além da compra feita pelo poder público, o produtor poderá vender o excedente ao mercado consumidor interno, garantindo-lhe preço e o consumo da produção”, destaca o prefeito Claudio Quadri.

Cursos em Foz

A Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu abre nesta quinta-feira (19) inscrições para 13 cursos de capacitação em parceria com o Senai com prioridade para pessoas inscritas no Cadastro Único, beneficiárias de programas do governo federal, mulheres, migrantes, egressos ou famílias cadastradas no Patronato Municipal. Ao todo, são 260 vagas. As inscrições podem ser feitas em um dos Cras do Município até 15 de outubro.

Recape asfáltico

O prefeito Jones Neuri Heiden, de Entre Rios do Oeste, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de recape asfáltico sobre pedras irregulares nas Ruas Arsênio Backes, General João Manoel e Oswaldo Schaefer. Os investimentos serão de R$ 273 mil.

Concurso público

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Santa Rosa vão até 30 de setembro e podem ser feitas pelo site www.concursos.alfaumuarama.edu.br. São 37 cargos com vagas de níveis fundamental, médio, técnico, magistério e superior para contratação imediata e cadastro de reserva. Após efetuar a inscrição, o candidato tem até o dia 1º de outubro para realizar o pagamento do boleto.

Revitalizando

De acordo com a Secretaria de Obras de Santa Terezinha de Itaipu, 80 produtores serão atendidos até novembro com o cascalhamento das estradas. No total, são 20 quilômetros de estradas rurais que receberão melhorias. “Vamos fechar o atendimento nas vias de acesso este ano e, em 2020, vamos atender as demais estradas principais que recebem investimentos constantes”, disse o prefeito Cláudio Eberhard.

Trânsito

Diversas ações estão previstas durante a Semana do Trânsito em Missal envolvendo vários segmentos da sociedade. Carros que sofreram acidentes estão em pontos estratégicos para chamar a atenção sobre a necessidade do cuidado no trânsito. Ontem (18) foi realizada palestra com o tema “No trânsito, o sentido é a vida” direcionada aos alunos do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis. Ao fim da palestra, os policiais-mirins, acompanhados da Polícia Militar, fizeram uma blitz educativa em frente à Câmara de Vereadores.