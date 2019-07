Panorama regional do dia 19 de julho de 2019

Microbacias

O prefeito de Três Barras do Paraná, Hélio Bruning, reuniu-se com o chefe regional da Seab, Manoel Marcio Chaves, representantes da Emater e membros da Secretaria da Agricultura para debater o projeto de microbacias para o Município. Os R$ 200 mil serão utilizados para criar um conselho específico para fiscalizar os trabalhos. A execução está prevista para o mês de fevereiro, após as colheitas da safra da soja.

Feriado municipal

O Município de Assis Chateaubriand completará 53 anos de emancipação político-administrativa em 2019. O aniversário da Cidade Morada Amiga é comemorado em 20 de agosto, mas a administração municipal publicou decreto antecipando o feriado para o dia 19, uma segunda-feira. Desta forma, a população terá mais um fim de semana prolongado em meio às comemorações.

Fest’Ouro

Teve início ontem a 22ª edição do Festival da Canção de Ouro Verde do Oeste (Fest’Ouro), com as apresentações da etapa municipal das categorias infantojuvenil, popular e sertanejo. Nesta sexta-feira (19), às 20h30, é a vez da etapa regional com as categorias gospel, popular e sertanejo. Sábado (20), às 21h, será a finalíssima com entrega da premiação e de troféus e, logo após, haverá show com a banda APK. O evento faz parte das comemorações dos 30 anos de emancipação política do Município.

Hip Hop em Toledo

A Secretaria da Juventude fechou mais uma parceria para ações que incentivam a qualidade de vida para os jovens de Toledo. A nova oportunidade para quem participa dos Centros da Juventude do Jardim Europa e Coopagro é a dança. Em parceria com a Companhia 5ª Essência, o objetivo é integrar novos dançarinos para participarem de apresentações que serão realizadas integralmente com as ações nos Centros da Juventude. Esse grupo de apresentação fará parte da Companhia.

Formosa do Oeste

A Prefeitura de Formosa do Oeste começou a colocar pedras graduadas em um quilometro da estrada Consolata e Bela Vista para posterior pavimentação asfáltica. Segundo o prefeito Toninho Aguiar, nessa primeira etapa será feito um quilometro da estrada, em setembro devem ser liberados outro 1 quilômetro pelo governo do Estado. Caso o governo não libere o valor que já está assegurado para a obra, o prefeito garantiu que fará com recursos próprios do Município.

Viola Caipira

O Departamento de Cultura de Santa Terezinha de Itaipu está criando a primeira Orquestra de Viola Caipira que irá envolver, a princípio, dez crianças instrumentistas e cinco vocais. A proposta foi apresentada aos pais dos alunos selecionados que participam gratuitamente das aulas. Manter a essência do instrumento com a versatilidade de tocar outros ritmos é a proposta. Para participar os alunos precisam preencher alguns requisitos como: o melhor desenvolvimento com o instrumento e a vontade de aprender. Os ensaios seguem em ritmo acelerado para o lançamento da novidade, que deve acontecer no mês de setembro.