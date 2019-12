Panorama regional do dia 19 de dezembro de 2019

Monitorando

A Prefeitura de Foz do Iguaçu receberá nesta sexta-feira (20) a doação de 25 câmeras de videomonitoramento que irão integrar a Central de Videomonitoramento mantida pelas Secretarias de Segurança Pública e de Tecnologia da Informação. Os equipamentos têm alta resolução (full HD), zoom de 36x óptico e alcançam até um quilômetro de distância.

Isenção do IPTU

Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para pedido de isenção do IPTU na Prefeitura de Nova Santa Rosa. Podem requerer a isenção aposentados, pensionistas, pessoas com mais de 65 anos e pessoas em situação de extrema pobreza que tenham o parecer da Secretaria de Assistência Social. Mais informações no Departamento de Tributação.

Novos programas

Cinco novos programas de incentivo à diversificação da produção rural já estão à disposição dos produtores rurais de Pato Bragado, que podem solicitar a inclusão nos programas de Fomento à Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Incentivo ao Pescador Profissional, Incentivo à Produção Orgânica e de Incentivo à Apicultura. Os programas incentivam a diversificação das atividades, agregando valor às propriedades e aumentando a renda dos produtores rurais.

Alerta

O Município de São Miguel do Iguaçu entrou para a lista de situação de alerta em casos de dengue no Paraná. O boletim epidemiológico semanal, divulgado pela Secretaria da Saúde, registra aumento de 13 para 16 municípios em alerta e total de 3.293 casos confirmados da doença desde 28 de julho deste ano até agora.

Aprendendo gastronomia

As inscrições para cursos na área de gastronomia em Mercedes podem ser feitas até esta sexta-feira (20) na prefeitura. Os cursos são de confeitaria, panificação, elaboração de doces, elaboração de salgados e fabricação de pizza. A idade mínima para participação é de 14 anos. Em convênio com o Senai, as aulas vão começar na carreta dia 20 de janeiro de 2020.

Lobos da Trilha

A solidariedade da equipe Lobos da Trilha vai transformar o Natal das famílias atendidas pelo Provopar de Santa Terezinha de Itaipu. Brinquedos e chocolates foram entregues pelos representantes da equipe. As doações serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social até o fim desta semana.

Natal melhor

Nessa quarta-feira, a Legião da Boa Vontade entregou cestas com alimentos não perecíveis a 150 famílias em situação de vulnerabilidade social de Cascavel. Os alimentos foram arrecadados pela campanha Natal Permanente da LBV – Jesus, o Pão Nosso de cada dia! Em todo o Brasil, essa iniciativa solidária garantirá um Natal melhor e sem fome para mais de 40 mil famílias. E, no Paraná, a LBV irá distribuir mais de 41 toneladas de alimentos, superando a meta inicial da Instituição que era de 32 mil quilos.

Guarda de bike

Em breve a Guarda Municipal de Toledo vai utilizar bicicletas para patrulhamento, segurança da população e fiscalização correta dos bens públicos. Os guardas receberam treinamento para quatro objetivos principais, qualificando-os para uma melhor prestação de serviços à comunidade; atividade de combate e prevenção à violência. Ao todo, 20 guardas participaram da capacitação.