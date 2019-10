Panorama regional do dia 18 de outubro de 2019

Melhorias para o verão

As obras no Balneário Jacutinga, em Itaipulândia, seguem em ritmo normal e dentro de um cronograma que não atrapalha a frequência dos veranistas. Além de calçadas na orla da praia, contemplando as Ruas Beija Flor e Gralha Azul, estão sendo executadas obras de cobertura na praça de conveniência, reforma do campo de areia, construção de banheiros, calçamento, alambrados e execução de iluminação em LED desde a cidade até o balneário.

Melhorias para o verão II

Também no Balneário Jacutinga outras obras estão em fase final de execução como a reforma de todos os quiosques e parte hidráulica, construção de mais 14 novos quiosques, reforma do Centro Administrativo, construção de 22 churrasqueiras, construção de um novo Monumento de Nossa Senhora dos Navegantes, com investimentos de mais de R$ 4 milhões e previsão de término de todas as obras em 2020.

Refis 2019

Os contribuintes de Foz do Iguaçu terão mais uma oportunidade para aproveitar o Refis 2019 e quitar débitos municipais com até 90% de desconto sobre juros e multas. A Secretaria da Fazenda fará um plantão de atendimento neste sábado (19) e domingo (20) no Cataratas JL Shopping. Os descontos são válidos para dívidas como IPTU, ISSQN, multas, e outros tributos, válidos para a regularização de créditos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas, vencidos em até 31 de dezembro de 2018. O prazo para adesão termina na segunda-feira (21).

Finados

A Prefeitura de Formosa do Oeste informa que o prazo para execução de reformas e melhorias nos túmulos do Cemitério Municipal será até o dia 31 de outubro. O horário de funcionamento do cemitério é das 8h às 17h30, já os vendedores ambulantes que pretendem trabalhar nas imediações do cemitério devem se cadastrar no setor de tributação da prefeitura.

Deficientes

A concessão de passe livre para portadores de deficiências passa a ser sistematizado em Marechal Cândido Rondon. O benefício isenta da cobrança de tarifa em linhas de transporte intermunicipal no Paraná as pessoas com deficiência, que tenham renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos, estendendo-se também às pessoas que possuem algumas doenças crônicas e realizam tratamento fora do Município. Para solicitar o benefício, a pessoa ou o responsável deve procurar o Cras com foto e documentos pessoais.

Fim do prazo

Fórum Eleitoral de Corbélia vai realizar plantão das 12h às 17h neste sábado e domingo para o cadastramento biométrico. Leve documento com foto, título de eleitor e comprovante de residência. A Prefeitura de Braganey estará oferecendo transporte gratuito até o Fórum Eleitoral no sábado e no domingo com saída às 13h da prefeitura. O cidadão que não fizer o recadastramento dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral terá o título cancelado.

Começam os voos

Está marcado para o dia 22 de outubro o início dos voos comerciais em Guaíra dentro do Programa Voe Paraná, criado pelo governo estadual com o objetivo de incentivar a aviação regional por meio de ligações aéreas da cidade até a capital paranaense. Os voos de Guaíra-Curitiba, Curitiba-Guaíra serão realizados em aeronave com capacidade para até nove passageiros. O primeiro voo está previsto para 22 de outubro, às 14h30.