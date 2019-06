Panorama regional do dia 18 de junho de 2019

410 cargas de lixo e falta colaboração

Em 15 dias foram retiradas 410 cargas de lixo acumulado em terrenos dos moradores de Cafelândia. “Fizemos o arrastão e tudo saiu como o planejado. O trabalho deu resultado, diminuindo o número de notificações. Infelizmente ainda falta conscientização”, avalia o prefeito Estanislau Franus. Segundo a Vigilância Sanitária, lotes que foram limpos já estão acumulando lixo novamente, por isso os proprietários estão sendo notificados e multados.

Bolsa Família Municipal

O Programa Bolsa Família Municipal de Guaraniaçu entregou ontem (17) benefícios para mais 20 famílias. Com essa nova remessa, aproximadamente 90 famílias já foram contempladas. As famílias aprovadas em avaliação do serviço de Assistência Social recebem requisições para a retirada de materiais de construção nos estabelecimentos cadastrados. A meta é atender em média 20 famílias por mês. Os interessados em participar do programa devem procurar a Secretaria de Assistência Social.

PSS em Assis

Começaram ontem (17) em Assis Chateaubriand as inscrições ao PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de servidores municipais na função de monitor. São 25 vagas que serão distribuídas entre os cinco Cmeis. Para participar, não é exigida formação profissional, sendo necessário ter 18 anos, concluído o ensino médio e ter aptidão para trabalhar com crianças. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 25 deste mês de junho, na Secretaria de Educação.

Miss Terceira Idade

Primeiras-damas e secretárias de Assistência Social dos municípios que compõem a Amop se reuniram para discutir o Concurso Regional de Miss Terceira Idade, que acontecerá em novembro deste ano. Elas também receberam informações sobre o Programa Justiça no Bairro, que vai ocorrer em Capitão Leônidas Marques em agosto e visa atender a demanda de conciliações, audiências, processos judiciais para pessoas economicamente vulneráveis. Todos os serviços serão gratuitos, exceto o exame de DNA.

Segurança Alimentar

Tupãssi realizou a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que teve como tema central a palestra intitulada “Comida de verdade no campo e na cidade: o que temos e o que queremos?” Após a palestra, foram discutidas propostas sobre alimentação como princípio de existir; desafios e possibilidades na construção de políticas públicas; a geografia da fome e o desperdício de alimentos. As propostas aprovadas serão encaminhadas para a conferência estadual.

Vândalos em Nova Santa Rosa

Funcionários tiveram uma surpresa desagradável ontem (17) quando chegaram ao Núcleo Municipal de Integração de Nova Santa Rosa. Vândalos invadiram uma sala com mais de 5 mil peças de roupas e destruíram tudo o que puderam e sujaram peças de roupas que estavam sendo separadas para doações. “Além das 5 mil peças que já estavam arrumadas, estávamos arrumando outras para entregar, e agora ver tudo assim é muito triste”, lamentou a primeira-dama, Ivone Pinz.