Panorama regional do dia 18 de abril de 2019

Kit páscoa para alunos

O prefeito de Braganey, Odair Guerreiro, esteve nas escolas e nos Cmeis esta semana para distribuir cestas cheias de guloseimas a toda a rede municipal de ensino. “Ver o sorriso estampado no rosto de cada criança não tem preço. Todos os anos, neste período de Páscoa, tiramos um tempo para vir entregar uma cesta às crianças, pois é muito gratificante a alegria que elas transmitem”, disse o prefeito.

Jovem Aprendiz

A Secretaria de Assistência Social de Serranópolis do Iguaçu abre a segunda etapa do processo seletivo de Jovem Aprendiz. A prova escrita será na terça-feira dia 30 a partir das 13h30. Os candidatos devem chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência ao local da prova, munidos de documento RG e caneta esferográfica preta ou azul. Haverá ônibus saindo às 12h30 do Colégio Estadual Pedro Américo passando pelo Colégio Presidente Kennedy para levar e trazer os inscritos.

Narguilé proibido

Passa a vigorar nesta sexta-feira (19) a lei proibindo a utilização de “Narguilé” ou cachimbos de água em locais públicos, bem como a venda do cachimbo no Município de Itaipulândia. A venda e o uso somente serão permitidos em tabacarias ou congêneres, ficando proibida a venda ou a permanência de menores de 18 anos. O estabelecimento que não cumprir a lei poderá sofrer penalidades, desde multas até o cancelamento do alvará.

Santa Izabel do Oeste

A Secretaria de Viação e Obras está realizando trabalhos de recuperação de estradas com adequações, cascalhamento, tubulações e caixas de contenção de água entre a Comunidade de Linha São Marcos, Linha São José, Linha Pires ao Alto União, Três Encruzo até a Linha Cardoso e do Alto União ao Quatro Encruzo. Logo após o término das obras será feito a limpeza de bueiros, caixas de contenção de água e cascalhamento da Linha Progresso até a Linha Assunção e Linha Grápia.

Estrada asfaltada

O prefeito de São Miguel do Iguaçu, Claudio Dutra, assina nas próximas semanas ordem de serviço para obras de pavimentação asfáltica do trecho que liga a BR-277 até a comunidade de Santa Rita, antiga reivindicação dos moradores. O projeto para obra já está sendo feito e em seguida será realizada licitação. A previsão de investimento é de aproximadamente 1,8 mi com recursos próprios da prefeitura.

Caminhar para celebrar!

Assim será comemorado 1º de maio, Dia do Trabalhador em Medianeira, com a 14ª edição do Circuito “Caminhada Ecológica do Trabalhador”. Iniciado em Medianeira em 2005, é um dos circuitos mais antigos no Paraná. O percurso de 12,6 km reúne paisagens urbanas e rurais, propiciando aos caminhantes assíduos e aos visitantes, um trajeto diferente marcado por uma diversidade socioeconômica e ambiental.